Simon Petrov na klopi Krke debitiral z zmago

Z Dejanom Mihevcem sporazumno prekinili pogodbo

26. februar 2017 ob 17:25,

zadnji poseg: 26. februar 2017 ob 20:17

Novo mesto - MMC RTV SLO/STA

Simon Petrov, ki je kot košarkar s Krko osvojil kar nekaj lovorik, bo klubu zdaj skušal pomagati kot glavni trener. Na trenerskem stolčku je zamenjal Dejana Mihevca.

Z zadnjim so v klubu sporazumno prekinili pogodbo, na klopi pa so že ustoličili svojo legendo Simona Petrova.

Košarkarje Krke, ki so v košarkarskem pokalnem tekmovanju po trdem boju klonili v finalu proti Unionu Olimpiji, je Petrov vodil že danes, debitiral je z zmago. Krka je bila na domačem parketu boljša od Portoroža (98:65).

Lovorika za lovoriko

Petrov je kot Novomeščan košarko začel igrati v Krki in z njo osvojil kar nekaj lovorik. Med drugim prvi naslov državnih prvakov leta 2000, ko je z odločilnim košem v zadnjih sekundah polfinala izločil takrat morda najmočnejšo ekipo Olimpije. V Krko se je po uspešni mednarodni karieri vrnil v sezoni 2008 in za svoj matični klub igral do vključno sezone 2011/2012, ko je končal aktivno igranje košarke. V tem času je s Krko osvojil tri naslove državnih prvakov, se udeležil finalnega turnirja Lige ABA in osvojil evropski pokal Eurochallenge.

V letih od 1999 do 2003 je igral tudi za slovensko člansko reprezentanco.

