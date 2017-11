Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.7 od 3 glasov Ocenite to novico! Nebojša Joksimović na tekmi proti svojemu nekdanjemu moštvu ni imel najboljšega dne, saj je izgubil kar sedem žog. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v

Sixt Primorska v drugem polčasu v Stožicah nemočna

Oliver z 21 točkami prvi strelec Petrola Olimpije

2. november 2017 ob 20:42,

zadnji poseg: 2. november 2017 ob 20:57

Ljubljana - MMC RTV SLO

V državnem košarkarskem prvenstvu ni več neporažene ekipe, potem ko je Petrol Olimpija v Stožicah z 88:77 premagala vodilno Sixt Primorsko.

Najboljši strelec je bil Devin Oliver z 21 točkami. Ko je dosegel svojo 18. točko, je Olimpija povedla s 57:48. V 35. minuti je prednost narasla na 83:67, gostje pa so s trojkama Tadeja Fermeta zaostanek znižali 83:75, vendar za preobrat niso imeli dovolj časa.

Prvi polčas (41:43) je bil izenačen. Sixt Primorska je po zaslugi Fermeta (12 točk do odmora) in Kinga, ki je bil dvakrat zapored uspešen pod košem, povedla s 25:33, a je Olimpija ekspresno izničila zaostanek, Jan Špan in Gregor Hrovat sta poskrbela za eno najlepših akcij na tekmi za 33:34.

V drugem polčasu je bila Olimpija zelo natančna, Oliverju se je v ključnih trenutkih pridružil še Dražen Bubnić, ki je v 15 minutah zadel oba meta iz igre (v 32. minuti je s trojko prednost povišal na 69:59) in še pet prostih metov.

LIGA NOVA KBM - 5. krog

PETROL OLIMPIJA - SIXT PRIMORSKA

88:77 (20:17, 21:26, 23:16, 24:18)

Oliver 21 točk (8/11), 4 skoki in 4 podaje, Morgan 16, Špan 15, Hrovat 14, Bubnić 11; Čakarun 21 (10/13), Ferme 18 (trojke 5/9), Joksimović 10.



Sobota ob 19.00:

ŠENČUR GOR. GR. DRUŽBA - ŠENTJUR



ROGAŠKA - ZLATOROG



ILIRIJA - KRKA



HELIOS SUNS - HOPSI POLZELA

Lestvica: PETROL OLIMPIJA 4 3 1 7 SIXT PRIMORSKA 4 3 1 7 ROGAŠKA 3 2 1 5 ŠENČUR 3 2 1 5 ŠENTJUR 3 2 1 5 HOPSI POLZELA 3 2 2 4 ILIRIJA 3 1 2 4 ZLATOROG 3 1 2 4 KRKA 3 1 2 4 HELIOS SUNS 3 0 3 2

T. O.