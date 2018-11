Evropski prvaki si po blamaži v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2019 in polom v Zaporožju lahko želijo le, da čim hitreje minejo preostale tri kvalifikacijske tekme. Foto: BoBo VIDEO Športna zgodba: Hujši por... Dodaj v

Ko se še Ukrajinci poigravajo z evropskimi košarkarskimi prvaki

Petkova Športna zgodba Vala 202

30. november 2018 ob 10:08

Zaporožje - MMC RTV SLO

Slovenski košarkarji so v Ukrajini izgubili tekmo kvalifikacij za svetovno prvenstvo in prihodnje leto ne bodo zaigrali na tekmovanju na Kitajskem. Nekaj kratkega o slovenskem košarkarskem gostovanju v Zaporožju pa Franci Pavšer.



Včeraj so ukrajinski košarkarji ugnali slovenske z 28 točkami razlike. To je drugi najvišji poraz Slovenije na uradnih tekmah. Višjo prednost je v zgodovini slovenske košarke uspelo priigrati le Američanom - na svetovnem prvenstvu v postavi z Jamesom Hardnom, Stephom Curryjem, Klayom Thompsonom, Derickom Rosem, DeMarom DeRozanom, Kyriejem Irvingom, Anthonyjem Davisom, DeMarcusom Cousinsom.

In sinoči so se Lipovi, Kravcev, Kobec, Bobrov in Sanon približali Hardnu, Curryju in druščini ter prekosili Kevina Duranta, Russlla Westbrooka, Kevina Lova ter Lamarja Odoma, ki so leta 2010 v Turčiji z Ameriko premagali Slovenijo le z 22 točkami razlike. Slovenska košarkarska reprezenatnca se tako igra s svojim ugledom, da se lahko tudi Ukrajina poigrava z njo.

Včeraj so si v slovenski reprezentanci vsi želeli le, da se dvoboj čimprej konča in odide v pozabo. Naslednje tri tekme kvalifikacij so brez pomena in odveč – tudi za te bi si želeli, da bi minile čim hitreje, s čim manj bolečin in čim bolj potiho. Zato pustimo analizo včerajšnje porazne slovenske tekme vnemar. Ogledalo slovenski košarki pa nastavimo ob kakšni drugi priložnosti.

Košarkarski navdušenci verjetno tudi ne bi radi imeli pokvarjenega jutra, če so že imeli četrtkov večer. Zato vsem skupaj raje želim čudovito jutro in lep dan ter končujem svojo najkrajšo športno zgodbo v Valovskem jutru. Pa dajmo kak takt prijetne glasbe več.

Franci Pavšer