Thomasov rekord kariere, Dragić znova počival

Vujačić v 22 minutah dosegel tri točke

31. december 2016 ob 08:24

Boston - MMC RTV SLO

Goran Dragić je zaradi bolečin v hrbtu izpustil še drugo tekmo Lige NBA v štirih dneh. Miami je v Bostonu izgubil s 117:114.

Pri gostiteljih je blestel Isaiah Thomas z 52 točkami, kar je njegov rekord kariere. Pred 10 dnevi jih je v Memphisu zbral 44. Samo v zadnji četrtini je dosegel 29 točk in postavil rekord kluba. Do zdaj sta ga imela sloviti Larry Bird iz leta 1983 in Todd Day iz leta 1995, ki sta se ustavila pri 24 točkah.

Miami je izgubil četrtič zapored in sedmič na zadnjih osmih tekmah. Gostje so zadnjo četrtino sicer začeli z delnim izidom 2:11 in povedli s 84:89, a so bili nato nemočni v boju s Thomasovimi trojkami. S tremi zapored je naredil preobrat za vodstvo Celticsov s 93:89. Floridčani so še izenačili na 104:104, nato pa Boston vodstva ni več izpustil iz rok. Ušel je za sedem točk, James Johnson, z 22 točkami najučinkovitejši pri Miamiju, je lahko v zadnji sekundi le ublažil poraz gostov.

Dragić ni igral že v torek na domači tekmi proti Oklahomi, v četrtek pa je v Charlottu v 32 minutah zbral samo pet točk.

Saša Vujačić je še drugič zapored začel tekmo v prvi peterki New Yorka, ki je izgubil v New Orleansu s 104:92. V 22 minutah pa znova ni bil najbolje razpoložen, poskusil je z dvema metoma za tri točke in enkrat zadel. Poleg tega je v statistiko vpisal še po dva skoka in podaji. Pelicansi so slavili četrtič zapored.

Beno Udrih ob porazu Detroita v Atlanti s 105:98 spet ni dobil priložnosti za igro.

Tekme 30. decembra:

INDIANA - CHICAGO 111:101

George 32; Butler 25.

WASHINGTON - BROOKLYN 118:95

Burke 27; Booker in Hollis-Jefferson po 16.

BOSTON - MIAMI 117:114

Thomas 52 (15/26 iz igre, 9/13 za tri, 13/13 prosti meti), Horford 21; J. Johnson 22 ... Dragić zaradi bolečin v hrbtu ni igral.

NEW ORLEANS - NEW YORK 104:92

Davis 23; Anthony 26 ... Vujačić 3 (1/2 za tri) v 22 minutah.

HOUSTON - LA CLIPPERS 140:116

Harden 30, 13 skokov in 10 podaj za sedmi trojni dvojček sezone; Felton 26.

MINNESOTA - MILWAUKEE 116:99

Wiggins 31; Antetokounmpo 25.

ATLANTA - DETROIT 105:98

Millsap 26; Leuer 22 ... Udrih ni igral.

SAN ANTONIO - PORTLAND 110:94

Simmons 19; McCollum 29.

DENVER - PHILADELPHIA 122:124

Jokić 25; Ilyasova in Embiid po 23.

GOLDEN STATE - DALLAS 108:99

Thompson 29 (17 v tretji četrtini), Durant 19, 11 skokov in 10 podaj za prvi trojni dvojček pri Warriorsih; Barnes 25.

VZHODNA KONFERENCA Atlantska divizija: T Z P % TORONTO RAPTORS 32 22 10 68,8 BOSTON CELTICS 34 20 14 58,8 NEW YORK KNICKS 32 16 16 50,0 PHILADELPHIA 76ERS 32 8 24 25,0 BROOKLYN NETS 32 8 24 25,0 Centralna divizija: CLEVELAND CAVALIERS 31 24 7 77,4 CHICAGO BULLS 33 16 17 48,5 MILWAUKEE BUCKS 31 15 16 48,4 INDIANA PACERS 34 16 18 47,1 DETROIT PISTONS 35 15 20 42,9 Jugovzhodna divizija: CHARLOTTE HORNETS 33 19 14 57,6 ATLANTA HAWKS 33 17 16 51,5 WASHINGTON WIZARDS 32 16 16 50,0 ORLANDO MAGIC 34 15 19 44,1 MIAMI HEAT 34 10 24 29,4

ZAHODNA KONFERENCA Severozahodna divizija: T Z P % UTAH JAZZ 33 20 13 60,6 OKLAHOMA CITY THUNDER 33 20 13 60,6 DENVER NUGGETS 33 14 19 42,4 PORTLAND TRAILBLAZERS 35 14 21 40,0 MINNESOTA TIMBERWOLV. 33 11 22 33,3 Pacifiška divizija: GOLDEN STATE WARRIORS 34 29 5 85,3 LOS ANGELES CLIPPERS 35 22 13 62,9 SACRAMENTO KINGS 32 14 18 43,8 LOS ANGELES LAKERS 36 12 24 33,3 PHOENIX SUNS 33 10 23 30,3 Jugozahodna divizija: SAN ANTONIO SPURS 33 27 6 81,8 HOUSTON ROCKETS 34 25 9 73,5 MEMPHIS GRIZZLIES 35 21 14 60,0 NEW ORLEANS PELICANS 35 14 21 40,0 DALLAS MAVERICKS 34 10 24 29,4

