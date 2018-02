Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Edo Murić igra na Poljskem. Foto: MMC RTV SLO Dodaj v

Trifunović za drugi tekmi dodal Murića in Vončino

Tokrat gostovanji v Črni gori in Belorusiji

9. februar 2018 ob 11:00

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Slovenska košarkarska reprezentanca bo tudi drugi dve tekmi kvalifikacij za svetovno prvenstvo odigrala brez igralcev, ki tekmujejo v Evroligi.

Selektor Rado Trifunović tako ne bo mogel računati na Luko Dončića, Anthonyja Randolpha, Zorana Dragića in Alekseja Nikolića. "Za drugo kvalifikacijsko okno smo izbrali štirinajst košarkarjev, s katerimi bomo skupaj vse do konca cikla, kar pomeni da v Črno goro in Minsk potujejo vsi. Dvanajstim košarkarjem iz prvega kvalifikacijskega cikla smo priključili še Eda Murića in Luko Vončino," je razložil selektor.

Edo Murić po podpisu pogodbe s poljsko Zielono Goro igra vse bolje. V poljskem prvenstvu v povprečju dosega 8,3 točke, na štirih tekmah v ligi prvakov pa je v statistiko vpisal 7,3 točke in 4,5 skoka na tekmo. Luka Vončina je s 14,8 točke na tekmo sedmi strelec lige Nova KBM.

Slovenska reprezentanca bo s pripravami na tretjo in četrto tekmo kvalifikacij začela v ponedeljek, 19. februarja. Dvaindvajsetega 22. februarja bo odpotovala v Podgorico, kjer jo dan kasneje čaka tekma z reprezentanco Črne gore, v ponedeljek, 26. februarja, se bo četa Rada Trifunovića v Minsku pomerila z reprezentanco Belorusije.

