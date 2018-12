Utrujeni Mavericksi nemočni proti udarni navezi Davis-Randle

Curry zadel devet trojk v Clevelandu

6. december 2018 ob 02:00,

zadnji poseg: 6. december 2018 ob 04:15

New Orlenas - MMC RTV SLO

Košarkarji Dallasa so doživeli najhujši poraz v letošnji sezoni. New Orleans je bil boljši kar s 132:106. Luka Dončić ni imel svojega večera, prispeval je 8 točk in šest skokov v 22 minutah.

Anthony Davis in Julius Randle sta blestela v Smoothie King Centru, oba sta dosegla po 27 točk. V drugi četrtini sta zrežirala odločilno prednost (59:43), v tretji četrtini so jo gostitelji še povišali in v zadnjih minutah so igrali rezervisti.

Mavericksov se je zelo poznalo, da so imeli v torek težko tekmo proti Portlandu, ki so jo dobili s 111:102. Na gostovanjih jim še ni steklo, imajo le dve zmagi in devet porazov, na domačem parketu pa so nanizali osem zmag zapored in tudi naslednje tri tekme bodo igrali v American Airlines Centru.



Sredine tekme:

NEW ORLEANS - DALLAS 132:106

Randle in Davis po 27, Moore in Holiday 17, Miller 12, Diallo 10 in 10 skokov, Frazier 8, Clark 6, Hill in Johnson po 3, Okafor 2; Barnes 16, Matthews 15, Barea 14, Finney Smith in Powell po 12, Brunson 11, Broekhoff 9, Dončić 8 (2/8 iz igre

CLEVELAND - GOLDEN STATE 105:129

Sexton 21 (3/3 za tri), Clarkson 17, Osman 16, Hodd 15, T. Thompson 14 in 19 skokov; Curry 42 (9/14 za tri), 9 skokov in 7 podaj v 34 minutah, Durant 25, 10 skokov in 9 podaj, K. Thompson 16

ORLANDO - DENVER * 118:124

* - po podaljšku

ATLANTA - WASHINGTON 117:131

BROOKLYN - OKLAHOMA CITY 112:114

TORONTO - PHILADELPHIA 113:102

MEMPHIS - LA CLIPPERS 96:86

MILWAUKEE - DETROIT 115:92

MINNESOTA - CHARLOTTE 121:104

LA LAKERS - SAN ANTONIO

Četrtkove tekme:

BOSTON - NEW YORK

PORTLAND - PHOENIX

UTAH - HOUSTON

R. K.