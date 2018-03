V tretje gre rado - Krka na krilih Zagorca porazila Sixt Primorsko

Prva tekma Zagorca v dresu Krke

4. marec 2018 ob 21:07

Novo mesto - MMC RTV SLO

Slovenski reprezentant Saša Zagorac se je izkazal že na prvi tekmi v dresu Krke, bil je prvi strelec svoje ekipe pri zmagi nad Sixtom Primorsko (80:76).

Krka je z zmago odprla Ligo za prvaka, pri tem pa ji je tretjič v tej sezoni Lige Nova KBM le uspelo na kolena spraviti koprsko ekipo.

Zagorac je v 22 minutah dosegel 20 točk, natančen je bil predvsem pri izvajanju trojk, zadel jih je pet iz osmih poskusov. Ujel je štiri žoge. Po 13 točk sta pri gostiteljih dosegla še en slovenski reprezentant Žiga Dimec (5 skokov) ter Marko Jošilo (9 skokov in šest podaj). Prvi strelec poražencev je bil nekdanji igralec Krke Matic Rebec s 17 točkami.

Prvi polčas je bil izenačen, na odmor so domači košarkarji odšli s tremi točkami prednosti (42:39). Varovanci Simona Petrova so imeli v tretji četrtini manjšo krizo, saj so dosegli le deset točk.

Primorci so tako v zadnjih deset minut vstopili s petimi točkami prednosti (52:57), Novomeščani so odlično zaigrali v zadnjem delu, tako da so tekmece hitro ujeli in prehiteli (58:57). Krka je z delnim izidom 9:3 povedla za sedem (67:60). Vodstvo je ohranjala ves čas, 50 sekund pred koncem je vodila za pet (74:69). Marjan Čakarun je še vzbudil nekaj upanja za goste, ko je znižal na 74:71, a je potem Jošilo s črte prostih metov povišal vodstvo (78:71), koš Domna Bratoža pol minute pred koncem za 80:71 pa je pomenil dokončno slavje za novomeško zasedbo. Gostje so ob koncu s trojko Tadeja Fermeta le nekoliko ublažili poraz.

Najzanimivejša pa je bila tekma v Domžalah, kjer je bil zmagovalec znan šele po podaljšku. Domačo ekipo Heliosa Sunsov so presenetili košarkarji Šentjurja, ki so se v Ligo za prvaka uvrstili skozi šivankino uho (95:99).

Rogaška pa je prepričljivo premagala Šenčur Gorenjsko gradbeno družbo (73:55).

Ilirija in Petrol Olimpija se bosta pomerila v sredo.

Ekipe v Ligi za prvaka se bodo potegovale za prva štiri mesta, ki vodijo v polfinale. Vsaka ekipa bo do začetka maja odigrala štirinajst tekem.

Začela se je tudi Liga za obstanek

Štiri najboljša moštva 2. SKL pa so se priključila Zlatorogu in Hopsom v boju za obstanek v prvi ligi. Podčetrtčani so na prvem srečanju z 12 točkami naskoka ugnali LTH Castings. V soboto so Hopsi visoko premagali Celjane, Zlatorog je bil brez težav boljši od Mesarije Prunk.

LIGA NOVA KBM

LIGA ZA PRVAKA, 1. krog

KRKA - SIXT PRIMORSKA

80:76 (21:20, 21:19, 10:18, 28:19)

Zagorac 20, Dimec in Jošilo po 13, Cinac 9, Bratož 8; Rebec 17, Čakarun 15, Joksimović in Mulalić po 12.

ROGAŠKA - ŠENČUR GOR. GR. DRUŽBA

73:55 (20:21, 13:7, 23:13, 17:14)

Davis 22, Nikolić 13; Gorjanc 16.

HELIOS SUNS - ŠENTJUR

* 95:99 (17:26, 23:21, 26:21, 20:18)

Mahkovic 25, Pelko 16; Pešič 30, Allen 20.

* - po podaljšku

Sreda, 7. marca, ob 19.00:

PETROL OLIMPIJA - ILIRIJA

LESTVICA Liga za prvaka: ROGAŠKA 1 1 0 2 ŠENTJUR 1 1 0 2 KRKA 1 1 0 2 HELIOS SUNS 1 0 1 1 SIXT PRIMORSKA 1 0 1 1 ŠENČUR 1 0 1 1 PETROL OLIMPIJA - - - - ILIRIJA - - - -

LIGA ZA OBSTANEK, 1. krog



TERME OLIMIA PODČETRTEK - LTH CASTINGS

92:80 (19:20, 24:15, 28:12, 21:33)

Strnad 22; Dornik 21.



ZLATOROG - MESARIJA PRUNK SEŽANA

88:64 (24:17, 18:19, 26:15, 18:13)

Miljković 18; Milašinović 15.



CELJE - HOPSI POLZELA

72:100 (18:21, 29:34, 13:19, 12:26)

Grušovnik 17; Držić 18.

LESTVICA Liga za obstanek: HOPSI POLZELA 1 1 0 2 ZLATOROG 1 1 0 2 TERME OLIMIA PODČETRTEK 1 1 0 2 LTH CASTINGS 1 0 1 1 MESARIJA PRUNK SEŽANA 1 0 1 1 CELJE 1 0 1 1

D. S.