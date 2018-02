Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.2 od 11 glasov Ocenite to novico! Sixt Primorska, klub, ustanovljen pred dvema letoma, ima prvo lovoriko. Potem ko je v petek "padla" ekipa Petrol Olimpija, je v finalu Sixt Primorska premagala še Šenčur Gorenjsko gradbeno družbo. Foto: BoBo Matic Rebec je dosegel 28 točk ob metu iz igre 9/14. Foto: BoBo Sixt si je v finalu ključno prednost priboril z delnim izidom 10:0, po katerem je povedel s 44:31. Foto: BoBo Sorodne novice V nedeljo po prvi pokalni naslov Šenčur in Sixt Primorska Dodaj v

Sixt Primorska po odlični tretji četrtini do prve lovorike

Rebec z 12 točkami v tretji četrtini naredil razliko

18. februar 2018 ob 16:32,

zadnji poseg: 18. februar 2018 ob 18:16

Ljubljana - MMC RTV SLO

"Projekt" Sixt Primorska že daje sadove: primorska ekipa je osvojila svojo prvo lovoriko, potem ko je v finalu pokala Spar premagala Šenčur Gorenjsko gradbeno družbo s 83:63.

Slovenska košarka je tako v ljubljanski hali Tivoli dobila novega, skupno šestega, zmagovalca pokalnega tekmovanja. Ključna je bila tretja četrtina, ki so jo varovanci Jurice Golemca dobili z 28:14, v tem delu igre pa je Matic Rebec dosegel 12 od svojih 28 točk.

Rebec je imel še pet podaj in štiri skoke, njegov statistični indeks je znašal 34.

Sixt Primorska, ki je v petek v polfinalu izločila branilko naslova Petrol Olimpijo, si je že v 6. minuti priborila devet točk prednosti (14:5), z delnim izidom 7:0 pa je v 11. minuti prvič povedla z dvoštevilčno razliko (21:10). Šenčur je z nizom desetih točk pred odmorom izenačil (29:29), primorska ekipa pa je dosegla zadnjih pet točk prvega polčasa za vodstvo ob odmoru 34:29.

Pred velikim finalom je bil na sporedu finale Mini pokala Spar. Naslov so osvojili fantje Petrola Olimpije, drugi je bil Helios Suns, tretja Ljubljana in četrta Krka. Najbolj borben igralec turnirja je bil Luka Šmitran (Petrol Olimpija).



Drugi polčas se je začel s košem Dina Murića, nato pa je Sixt Primorska v štirih minutah z delnim izidom 10:0, v katerem je Rebec dosegel pet točk, povedla s 44:31. Najvišja prednost je znašala 23 točk (82:59).

Met iz igre je bil pri zmagovalcih 44-odstoten (za tri celo 48-odstoten), pri poražencih 33-odstoten. Sixt Primorska je tudi dobila skok (42:35).

Izjave po tekmi:

Jurica Golemac, trener Sixt Primorske: "Čestitke igralcem, ki so odigrali vrhunsko, tako kot igrajo že vso sezono. Kapo dol igralcem, mojim pomočnikom in vsem v klubu. Moram se spomniti tudi na Walterja Jeklina, ki je močno pomagal ekipi na začetku sezone, zdaj pa moštvu odlično pomaga Matej Avanzo. Zahvaljujem se tudi Sixtu, ker nam je omogočil odlične pogoje za delo in nam na ta način omogočil, da pridemo do takšnega rezultata."

Rade Mijanović, trener Šenčurja GGD-ja: "Najprej čestitke Primorski za zasluženo osvojeni pokal. Danes so pokazali svojo kakovost. Hkrati pa čestitke tudi mojim fantom, lahko so ponosni na svojo igro od prvega kroga pokala do današnjega finala. Dali so vse od sebe, dobro smo se držali do 25. minute. Zdaj sledi premor, nato pa boj v ligi za prvaka."

Matic Rebec, igralec Sixt Primorske in najkoristnejši igralec zaključnega turnirja: "Vedeli smo, da bo težko srečanje, da nam ne bo lahko. Finale je ena tekma, mi smo se nanjo dobro pripravili. V prvem polčasu smo morda odigrali malce nervozno, a smo ritem igre tempirali tako v tretji kot zadnji četrtini in si priigrali 20 točk naskoka ter prednost tudi zadržali. Mislim, da smo zasluženo zmagali."

POKAL SPAR - ZAKLJUČNI TURNIR, Ljubljana, Tivoli

Finale:

ŠENČUR GOR. GR. DRUŽBA - SIXT PRIMORSKA

63:83 (10:17, 19:17, 14:28, 20:21)

Murić 15, Pavković 13, Martinčič 12, Rizvić 11, Pavić 6, J. Rebec 3, Blair 2, Gorjanc 1; M. Rebec 28, Mulalić 14, Joksimović 13, Ferme 10, Hodžić 5, Kosi in Vujasinović po 4, Čakarun in Zupan po 2, Glas 1.

Prosti meti: 13/19; 15/19

Met za dve: 10/31; 16/38

Trojke: 10/29; 12/25

Skoki: 35; 42



Polfinale:

Krka - ŠENČUR GOR. GR. DRUŽBA

82:89 (27:20, 18:17, 16:28, 21:24)



SIXT PRIMORSKA - Petrol Olimpija

74:70 (21:13, 20:18, 16:21, 17:18)

T. O.