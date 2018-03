Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.8 od 13 glasov Ocenite to novico! Dwyane Wade je bil s 16 točkami drugi strelec Miamija ob zmagi nad Philadelphio. Foto: AP Ta ekipa razume, kaj mora storiti. V letošnji sezoni je igrala okrog 40 zelo napetih končnic in dobro ve, kaj mora na koncu storiti. Dobro je, ko imaš v zaključku tekem razpoloženih več soigralcev. Dwyane Wade Zvezdnik Golden Stata Stephen Curry je odigral samo dve minuti obračuna s San Antoniem, saj si je že v uvodu tekme poškodoval desni gleženj. Njegovo odsotnost je 'pokril' Kevin Durant, ki je igral izjemno predvsem v zadnji četrtini, ko je pomagal svoji ekipi do preobrata v zadnjih minutah. Foto: Reuters Organizator igre Bostona Kyrie Irving v eni izmed akcij proti Minnesoti. Celticsi so si z zmago na gostovanju v Target Centru že zagotovili nastop v letošnji končnici Lige NBA. Foto: Reuters Košarkarji Brooklyna (na fotografiji center Jarrett Allen) so zmagali v Spectrum Centru v Charlottu. Foto: Reuters Dodaj v

Whiteside in Wade popeljala Miami do nove zmage

Boston si je že zagotovil končnico

9. marec 2018 ob 07:32

Miami - MMC RTV SLO

Košarkarji Miamija so v noči na petek v Ligi NBA na domačem terenu premagali Philadelphio s 108:99. Blestela sta Hassan Whiteside in Dwyane Wade.

Gostitelji so se morali za zmago pošteno potruditi, čeprav so večji del tekme vodili. V prvem polčasu so povedli za 12 točk, ko je Tyler Johnson zadel s polrazdalje, a se je Philadelphia vrnila in do odmora znižala zaostanek na štiri točke (53:49).

V tretji četrtini je sledil preobrat, varovanci Bretta Browna so povedli s +5 (65:70), ko je Marco Belinelli zadel trojko, nato pa so gostje zapadli v krizo. V zadnji četrtini so iz igre metali zgolj 7/22, Miami 13/18, gostitelji so dve minuti pred koncem vodili za 11 točk (101:90).

Philadelphii je na koncu z Belinellijem in J. J. Redickom zaostanek uspelo stopiti na pet točk (101:96), to pa je bilo tudi vse. Goran Dragić je odigral 34 minut, v katerih je z metom iz igre 3/13 (1/3 za tri) zbral 7 točk, statistiko je oplemenitil še s 5 skoki, 7 podajami in 3 ukradenimi žogami.

Prvo ime srečanja je bil Whiteside, ki je dosegel 26 točk, med tekmo je večkrat poskrbel za brezkompromisen obračun z Joelom Embiidom (17 točk). Wade je prispeval 16 točk. Najučinkovitejši strelec 76ersov je bil Dario Šarić, ki je 20 točkam dodal še 10 skokov in 4 podaje.

Liga NBA, tekme 8. marca:

CHARLOTTE - BROOKLYN 111:125

Walker 21; Crabbe 29, LeVert 22.



MIAMI - PHILADELPHIA 108:99

Whiteside 26, Wade 16 ... Dragić 7 (met iz igre 3/13), 5 skokov, 7 podaj in 3 ukradene žoge v 34 minutah; Šarić 20 (10 skokov).



MINNESOTA - BOSTON 109:117

Bjelica 30 (12 skokov); Irving 23, Horford 20.



OKLAHOMA CITY - PHOENIX 115:87

Westbrook 27, George 21; Booker 30.



GOLDEN STATE - SAN ANTONIO 110:107

Durant 37 (11 skokov), McGee in Thompson po 13; Aldridge 30 (17 skokov).

Vzhodna konferenca:

TORONTO RAPTORS 64 47 17 73,4 BOSTON CELTICS 66 46 20 69,7 CLEVELAND CAVALIERS 64 38 26 59,4 WASHINGTON WIZARDS 65 37 28 56,9 INDIANA PACERS 65 37 28 56,9 PHILADELPHIA 76ERS 64 35 29 54,7 MIAMI HEAT 66 35 31 53,0 MILWAUKEE BUCKS 65 34 31 52,3 --------------------------------------- DETROIT PISTONS 65 29 36 44,6 CHARLOTTE HORNETS 66 28 38 42,4 NEW YORK KNICKS 65 24 41 36,9 CHICAGO BULLS 64 22 42 34,4 BROOKLYN NETS 66 21 45 31,8 ORLANDO MAGIC 65 20 45 30,8 ATLANTA HAWKS 65 20 45 30,8

Zahodna konferenca:

HOUSTON ROCKETS 64 51 13 79,7 GOLDEN STATE WARRIORS 65 51 14 78,5 PORTLAND TRAIL BLAZERS 65 39 26 60,0 NEW ORLEANS PELICANS 64 38 26 59,4 SAN ANTONIO SPURS 65 37 28 56,9 MINNESOTA TIMBERWOLVES 67 38 29 56,7 OKLAHOMA CITY THUNDER 67 38 29 56,7 LOS ANGELES CLIPPERS 63 34 29 54,0 --------------------------------------- DENVER NUGGETS 65 35 30 53,8 UTAH JAZZ 65 35 30 53,8 LOS ANGELES LAKERS 64 29 35 45,3 SACRAMENTO KINGS 65 20 45 30,8 DALLAS MAVERICKS 65 20 45 30,8 PHOENIX SUNS 67 19 48 28,4 MEMPHIS GRIZZLIES 64 18 46 28,1

Tekme 9. marca:

DETROIT - CHICAGO

INDIANA - ATLANTA

TORONTO - HOUSTON

MEMPHIS - UTAH

MILWAUKEE - NEW YORK

NEW ORLEANS - WASHINGTON

DENVER - LA LAKERS

PORTLAND - GOLDEN STATE

SACRAMENTO - ORLANDO

LA CLIPPERS - CLEVELAND

Mitja Lisjak