Že videno: Olimpija tudi v Strasbourgu popustila v končnici

Ljubljančani pet minut pred koncem vodili s 65:64

11. december 2018 ob 17:18,

zadnji poseg: 11. december 2018 ob 22:32

Strasbourg - MMC RTV SLO

Košarkarjem Petrola Olimpija v 8. krogu Lige prvakov ni uspelo presenečenje, saj so v gosteh (pričakovano) izgubili s Strasbourgom, ki je bil boljši z 81:73.

Močno oslabljeni Ljubljančani so se večji del obračuna v Strasbourgu dobro držali. Po prvi četrtini so zaostajali s 23:16, tik pred odmorom so se po petih zaporednih točkah Issufa Sanona približali na 43:37.

Bubnić v 25. minuti poskrbel za prvo vodstvo

Po odmoru je Olimpija hitro izničila zaostanek in v 25. minuti po košu Dražena Bubnića sploh prvič na tekmi povedla (50:49). Sledil je izenačen obračun. Zmaji so v 35. minuti vodili s 65:64, nato pa je Strasbourg naredil delni izid 6:0 za 70:65.

Zmaji pretili do konca

Olimpija je bila blizu še minuto in pol pred koncem, nato pa je najprej 223 cm visoki Senegalec Youssoupha Fall izpod koša zadel za 76:71, po prehitro zapravljenem napadu Luke Šamanića pa je usodo gostov s trojko zapečatil Jarell Eddie (79:71). Sanon je bil s 14 točkami najučinkovitejši pri zmajih.

Zmaji so v Francijo pripotovali brez poškodovanega Mihe Lapornika, ki je na tekmi z Ilirijo prejel udarec v kolk, Mirze Begića, ki potrebuje počitek, in Jana Rebca, ki je počival zaradi bolezni. Igrali niso niti oboleli Jan Špan, Petar Vujačić in Jan Barbarič.

Olimpija bo v naslednjem krogu, 18. decembra, doma gostila Promitheas iz Patrasa.

KOŠARKA (M)



LIGA PRVAKOV



SKUPINA D, 8. krog

STRASBOURG - PETROL OLIMPIJA

81:73 (23:16, 20:21, 13:18, 25:18)

Collins 18, Fall 17, Nzeulie 13, Eddie 12, Lang 11; Sanon 14, Badžim 13, Jones 12, Mesiček in Šamanić 11, Bubnić 6, Lazić 4, Kastrati 2.

Prosti meti: 12/18; 12/20

Met za dve: 24/46; 23/41

Met za tri: 7/23; 5/21;

Skoki: 45; 34

BEŠIKTAŠ - BAYREUTH

74:90 (13:19, 24:11, 16:28, 21:32)

PROMITHEAS - OOSTENDE

84:88 (22:21, 24:28, 17:13, 21:26)

Sreda ob 18.00:

NEPTUNAS - VIRTUS BOLOGNA

Lestvica: VIRTUS BOLOGNA 7 7 0 14 PROMITHEAS PATRAS 8 5 3 13 STRASBOURG 8 5 3 13 BAYREUTH 8 4 4 12 ----------------------------------- BEŠIKTAŠ 8 3 5 11 OOSTENDE 8 3 5 11 NEPTUNAS 7 3 4 10 PETROL OLIMPIJA 8 1 7 9

A. V.