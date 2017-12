Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.7 od 3 glasov Ocenite to novico! Matevž Zupančič si je dolga leta izkušnje nabiral v Unionu Olimpiji v Ljubljani. Zdaj se je preselil v Domžale. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v

Zupančič novi direktor Heliosa, Šuštarič novi predsednik Krke

Ladivoj Gorjan ostaja v klubu kot svetovalec

19. december 2017 ob 17:28

Domžale,Novo mesto - MMC RTV SLO, STA

Matevž Zupančič je novi direktor košarkarjev Heliosa Sunsov, medtem ko je novi predsednik košarkarskega kluba Krka postal Andraž Šuštarič.

Košarkarski klub Helios Suns iz Domžal je v zadnjih letih doživel nekatere večje spremembe, v sodelovanju z generalnim sponzorjem, družbo Helios in z izdatno podporo okolice ter mestne občine Domžale, pa je klubu uspelo ohraniti raven delovanja kot močan slovenski prvoligaš. Da bi v klubu dosegli ključne cilje, se je uprava odločila okrepiti klubsko vodstvo. Dozdajšnji direktor Heliosa Ladivoj Gorjan bo v klubu ostal v svetovalni vlogi.

Zupančič, ki ima magisterij iz športnega menedžmenta, je od leta 2005 deloval pri Petrolu Olimpiji, kjer je sprva skrbel za odnose z javnostjo, komunikacije in marketing ter koordinacijo dejavnosti članske ekipe. Leta 2013 je prevzel mesto direktorja kluba, ki ga je vodil do avgusta. Medtem je več let zastopal klub v Evroligi, Eurocupu in Ligi ABA in je bil dejaven v organih KZS-ja.

Šuštarič namesto Kastelca

Dolgoletni predsednik košarkarskega kluba Krka Brane Kastelec se je odločil, da bo zaradi prevzema dodatnih obveznosti v družbi Krka vodenje kluba predal mlajšim, sam pa bo še vedno dejaven v klubu kot član upravnega odbora. Novi predsednik kluba iz Novega mesta je postal 39-letni magister farmacije Andraž Šuštarič, ki ravno tako kot prejšnji prihaja iz dolenjskega proizvajalca zdravil Krke.

Pod vodstvom dozdajšnjega predsednika je Krka leta 2010 postala državni prvak in ta dosežek ponovila brez prekinitve petkrat zapovrstjo. Košarkarji iz Novega mesta so leta 2011 postali prvak evropskega eurochallengea in osvojili tretje mesto v regionalnem tekmovanju, današnji Ligi ABA.

A. V.