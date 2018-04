Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.3 od 9 glasov Ocenite to novico! Cal Crutchlow je z zmago prevzel skupno vodstvo. Foto: Reuters Ker je imel Jack Miller na štartu ogromno prednost, jo je ohranil tudi do prvega zavoja. Foto: Reuters Valentino Rossi je bil po dirki razburjen. Foto: Reuters Dodaj v

Kaotična dirka v Argentini osrečila Crutchlowa

V ospredju agresivni Marquez in nesrečni Miller

8. april 2018 ob 21:29

Santiago del Estero - MMC RTV SLO

Britanec Cal Crutchlow je presenetljivi zmagovalec kaotične dirke motociklistov na VN-ju Argentine.



Tik pred samim štartom razreda MotoGP se je ulilo, le Jack Miller je tvegal in želel začeti s suhimi gumami. A ko so dirkači stali na štartni liniji, so tudi sami želeli zamenjati gume, pri čemer so jim komisarji ugodili. Ker pa so se želeli odkupiti Millerju, so sprejeli nenavadno rešitev in Avstralca, ki je sicer dobil kvalifikacije, še dlje potisnili naprej, vsi preostali dirkači pa so se na dirko podali nekaj deset metrov za njim.

Marquezu ugasnil motor ...

Pri ponovnem štartu je bil v ospredju dogajanja Marc Marquez, ki je dirko začel s šestega mesta. Špancu je ponagajal motor in ugasnil, po pravilih bi tako dirko moral začeti iz boksov, a so mu organizatorji po zmedi le dovolili dirko začeti na stezi. Marquez je po nekaj krogih prešel v vodstvo, takrat pa so ga komisarji kaznovali z vožnjo skozi bokse.

... sledilo je divje prehitevanje

Aktualni svetovni prvak je tako 18 krogov pred koncem padel na 19. mesto in začel divji lov na najvišja mesta. Pri tem je bil tako agresiven, da je marsikaterega tekmovalca resno ogrozil (večkratni svetovni prvak Valentino Rossi, ki je bil šesti, je tako padel in ostal brez točk). Marquez je ciljno črto prečkal peti, a bil hitro kaznovan s pribitkom 30 sekund, kar je pomenilo končno 18. mesto. Marquez je po dirki prišel do Yamahine garaže, a ga tam niso spustili do Rossija.

Četverica dolgo v boju za zmago

V ospredju so se za zmago borili Miller, Crutchlow, Johann Zarco in Alex Rins, ki so uprizorili nekaj res spektakularnih prehitevanj. V zaključku je bil najspretnejši Crutchlow, ki se je veselil tretje zmage med elito, na stopničke pa sta se povzpela še Zarco in Rins.

Britanec pričakoval zmago

Crutchlow je Hondi prinesel jubilejno 750. zmago na dirkah za svetovno prvenstvo. "Nekaj takšnega sem pričakoval. Dobro nam je šlo že nekaj časa, vedel sem, da lahko brez težav vozim med prvimi petimi. Ekipa je opravila odlično delo, sam pa sem imel dobro dirko in tudi dober boj z Johannom. Vesel sem, da sem na koncu jaz tisti, ki je zmagal," je bil po zmagi samozavesten Britanec.

MotoGP, končni vrstni red: 1. C. CRUTCHLOW VB/honda 40:36,342 2. J. ZARCO FRA/yamaha +0,251 3. A. RINS ŠPA/suzuki 2,501 4. J. MILLER AVS/ducati 4,390 5. M. VINALES ŠPA/yamaha 14,941 6. A. DOVIZIOSO ITA/ducati 22,533 7. T. RABAT ŠPA/ducati 23,026 8. A. IANNONE ITA/suzuki 23,921 9. H. SYAHRIN MAL/yamaha 24,311 10. D. PETRUCCI ITA/ducati 26,003 ... 18. M. MARQUEZ ŠPA/honda 43,860 19. V. ROSSI ITA/yamaha 52,082 Po 2. dirki: 1. C. CRUTCHLOW VB/honda 38 2. A. DOVIZIOSO ITA/ducati 35 3. J. ZARCO FRA/yamaha 28 4. M. VINALES ŠPA/yamaha 21 5. M. MARQUEZ ŠPA/honda 20 Moto2, končni vrstni red: 1. M. PASINI ITA/kalex 40:37,538 2. X. VIERGE ŠPA/kalex +0,850 3. M. OLIVEIRA POR/KTM 1,414 4. L. BALDASSARRI ITA/kalex 5,178 5. A. MARQUEZ ŠPA/kalex 5,431 6. R. GARDNER AVS/tech 3 10,425 7. J. MIR ŠPA/kalex 13,379 8. D. AEGERTER ŠVI/KTM 13,460 9. F. BAGNAIA ITA/kalex 22,038 10. M. SCHROTTER NEM/kalex 22,867 Po 2. dirki: 1. M. PASINI ITA/kalex 38 2. L. BALDASSARRI ITA/kalex 33 3. F. BAGNAIA ITA/kalex 32 4. X. VIERGE ŠPA/kalex 28 5. M. OLIVEIRA POR/KTM 27 Moto3, končni vrstni red: 1. M. BEZZECCHI ITA/KTM 41:43,822 2. A. CANET ŠPA/honda +4,689 3. F. DI GIANN. ITA/honda 4,963 4. E. BASTIANINI ITA/honda 5,818 5. A. NORRODIN MAL/honda 9,112 6. A. LOPEZ ŠPA/honda 13,349 7. L. DALLA PORTA ITA/honda 13,925 8. N. ANTONELLI ITA/honda 14,363 9. G. RODRIGO ARG/KTM 16,573 10. T. ARBOLINO ITA/honda 24,299 Po 2. dirki: 1. A. CANET ŠPA/honda 40 2. J. MARTIN ŠPA/honda 30 3. M. BEZZECCHI ITA/KTM 27 4. F. DI GIANN. ITA/honda 26 5. L. DALLA PORTA ITA/honda 25

S. J.