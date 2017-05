Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Rok Turk je do zmage prišel v drugem delu relija. Foto: Blaž Bajec/MMC RTV SLO Sorodne novice Foto: Peljhan po odstopu Turka najhitrejši na vipavskem reliju Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Turk v Velenju pred Peljhanom, Premrlom in Humarjem

Naslednja dirka 1. julija v Železnikih

28. maj 2017 ob 11:24

Velenje - MMC RTV SLO/STA

Rok Turk (Peugeot 208 T16) je zmagovalec relija Velenje, druge letošnje postaje slovenskega prvenstva.

Po desetih hitrostnih preizkušnjah je za 25 sekund ugnal Nemca Hermanna Gassnerja (Mitsubishi Lancer EVO X), tretji je bil Italijan Claudio De Cecco (Hyundai i 20 R5).

Turk je bil na dobri poti do zmage že na uvodnem reliju pred mesecem dni v Vipavski dolini, a je potem zaradi tehničnih težav in trčenja ostal brez uvrstitve. Tokrat ni imel takšnih težav, 220 kilometrov 32. relija Fuchs Velenje in 103 kilometre hitrostnih preizkušenj je opravil najbolje med 72 prijavljenimi posadkami.

A do zmage je prišel šele v drugem delu relija, ko je ostal brez najhujšega tekmeca. V prvem delu je imel največ dela z Madžarom s hrvaško tekmovalno licenco Krisztianom Hidegom (Mitsubishi Lancer EVO X), ki je Slovenca prehitel po uvodnih dveh HP-jih.

Vse se je obrnilo po sedmem "brzincu", ko je Turk spet prevzel vodstvo, Hideg pa je imel na predzadnjem HP-ju težave in je zdrsnil na peto mesto. Velenjski prireditelji so sicer pripravili pet različnih hitrostnih preizkušenj, tudi dva superspeciala.



V seštevku državnega prvenstva je na drugem mestu končal zmagovalec uvodne dirke Darko Peljhan (Mitsubishi Lancer EVO X), ki je v skupni konkurenci zasedel šesto mesto (+ 2:23). Še mesto in sedem sekund za njim je bil Grega Premrl (Citroen DS3 R3T). Slovensko četverico v najboljši deseterici je z osmim mestom zaokrožil državni prvak Aleks Humar (Peugeot 208 R2), ki na prvi dirki še ni imel pripravljenega dirkalnika in je Vipavo izpustil.

Domače prvenstvo se bo nadaljevalo z relijem Železniki 1. julija.



Izidi: 1. Rok Turk/Blanka Kacin (Peugeot 208 T16) 1:11:51,4 2. Harmann Gassner/Karin Thannhäuser (Nem/Mitsubishi Lancer EVO X) 1:12:16,9 3. Claudio de Cecco/Jean Campeis (Ita/Hyundai i 20) 1:12:25,5 4. Krisztian Hideg/Istvan Kerek (Hrv/Mitsubishi Lancer EVO IX) 1:12:34,7 5. Janos Szilagyi/Alwexandra Varadi (Mad/Mitsubishi Lancer EVO IX) 1:13:34,8 6. Darko Peljhan/Anja Verbič (Mitsubishi Lancer EVO X) 1:14:14,9 7. Grega Premrl/Vili Ošlaj (Citroen DS3R3) 1:14:22,4 8. Aleks Humar/Jaka Cevc (Peugeot 208 R2) 1:14:56,9

