Zarco v kvalifikacijah dve desetinki hitrejši od Marqueza

Dirka bo v nedeljo ob 17.00

17. marec 2018 ob 19:47

Doha - MMC RTV SLO, STA

Francoski motociklist Johann Zarco je zmagovalec kvalifikacij pred prvo dirko svetovnega prvenstva razreda MotoGP v tej sezoni. Svetovni prvak Marc Marquez je bil drugi z dvema desetinkama zaostanka.

Na dirkališču v Katarju si je Zarco (Tech3 Yamaha) privozil tretji najboljši štartni položaj v najelitnejšem razredu. Za Marquezom (Honda) je bil tretji Italijan Danilo Petrucci (Ducati).

Dani Pedrosa, Valentino Rossi in Jorge Lorenzo so se zvrstili od sedmega do devetega mesta.

V razredu Moto2 bo s "pole positiona" štartal Španec Alex Marquez, v razredu Moto3 pa Italijan Niccolo Antonelli.

Dirke v vseh treh razredih bodo v nedeljo (14.00, 15.20, 17.00).

MotoGP, kvalifikacije/štartna mesta: 1. J. ZARCO FRA/yamaha 1:53,680 2. M. MARQUEZ ŠPA/honda +0,202 3. D. PETRUCCI ITA/ducati 0,207 4. C. CRUTCHLOW VB/honda 0,392 5. A. DOVIZIOSO ITA/ducati 0,394 6. A. RINS ŠPA/suzuki 0,659 7. D. PEDROSA ŠPA/honda 0,688 8. V. ROSSI ITA/yamaha 0,709 9. J. LORENZO ŠPA/ducati 0,751 10. J. MILLER AVS/ducati 0,769

Moto2, kvalifikacije/štartna mesta: 1. A. MARQUEZ ŠPA/kalex 2:00,299 2. L. BALDASSARRI ITA/kalex +0,308 3. F. BAGNAIA ITA/kalex 0,544

Moto3, kvalifikacije/štartna mesta: 1. N. ANTONELLI ITA/honda 2:06,364 2. J. MARTIN ŠPA/honda +0,001 3. G. RODRIGO ARG/KTM 0,484

M. R.