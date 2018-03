169 sekund nočne more Tottenhama in sanj Juventusa

Zanimivosti in odmevi po obračunu osmine finala Lige prvakov

8. marec 2018 ob 10:27

London - MMC RTV SLO

Tekla je 154. minuta obračuna. Tottenham je imel na Wembleyju vse - rezultat, igro in napredovanje v četrtfinale Lige prvakov na dosegu roke, potem pa je udaril Juventus.

Od nikoder, bliskovito ... Dve minuti in 49 sekund pozneje so Italijani zaostanek 0:1 spremenili v vodstvo z 2:1, ki jim je zagotavljalo napredovanje. Do takrat nebogljena stara dama je dosegla zadetka s prvima streloma v okvir vrat. Najprej je udaril Gonzalo Higuain, ki je s petim golom v letošnji sezoni Lige prvakov izenačil svoj rekord.

Dybala končno zadel v 29 poskusu

Nov argentinski blisk je sledil slabe tri minute pozneje. Higuain je s podajo v prazen prostor zaposlil rojaka Paula Dybalo, ki je v dvoboju na štiri oči ukanil Huga Llorisa. 24-letni zvezdnik je imel pred tem največ poskusov (28) brez gola v Ligi prvakov, v kateri je zadel znova po 11. aprilu lani proti Barceloni. Dybala je pet od svoji šestih golov v tem tekmovanju dosegel v bojih na izločanje.

Juventus je v zaključku zdržal silovite nalete Angležev in niso pretirano daleč od resnice, tisti, ki pravijo, da so bili Italijani na dveh tekmah boljše moštvo le za približno 13 minut. Spomnimo, Juventus je na prvi tekmi (2:2) svoja zadetka dosegel v uvodnih desetih minutah v razmiku šestih minut in 57 sekund.

Chiellini: Zgodovina Tottenhama - veliko ustvarjajo, veliko zapravljajo

Eden izmed junakov dvoboja, branilec Juventusa Giorgio Chiellini, je zmago pripisal izkušnjam in zgodovini. "Tottenham ima veliko dobrih igralcev, Kana, Allija, Eriksena, toda vedeli smo, da zapravljajo veliko priložnosti. To je zgodovina Tottenhama. Veliko ustvarjajo, a vedno veliko priložnosti zgrešijo. Mi vedno verjamemo v svojo zgodovino. Poglejte samo tekmo med Realom in PSG-jem. Zgodovina je pomembna. Naše prepričanje nas je pripeljalo do zmage," je povedal Chiellini, steber obrambe, ki je letos prejela le tri gole. Vse proti Tottenhamu.

Podobnega mnenja je bil igralec tekme, strelec in podajalec Higuain: "Bila je zelo težka tekma proti izjemnemu nasprotniku. Dali so vse od sebe, bili so zelo agresivni, toda vedeli smo, da angleška moštva v obrambi vedno puščajo luknje, ki nam bodo dale priložnosti. Bilo jih je treba le izkoristiti in to smo naredili. Lepo je zmagati na Wembleyju, kjer je vedno težko priti do preobrata."

Pochettino zanika psihološko šibkost

Trener Totetnhama Maurico Pochettino je bil razočaran, a ponosen na svoje igralce. "Nočna mora? Zakaj? To je nogomet. Seveda sem razočaran po izpadu. Izgubili smo, toda način, na katerega smo izpadli, me dela ponosnega. Ustvarili smo si veliko priložnosti, nismo jih izkoristili. To je vse," je povedal Pochettino. Hitro je zavrnil vsa namigovanja o psihološki šibkosti. "Vse to govorice so za na smetišče. Tottenham je bil boljši več kot 70 minut. Če bi Harry zadel na koncu ali če bi zadeli dvakrat v prvem polčasu, bi se drugače pogovarjali. Zadovoljen sem s predstavo svojih igralcev. Ne gre za pomanjkanje koncentracije, niti izkušenj. Koliko priložnosti so si priigrali oni? Tri, zadeli so dvakrat. Mi smo jih imeli ogromno, zadeli smo le enkrat. Včasih potrebuješ tudi malo sreče," je zaključil Pochettino.

978 uspešnih podaj Manchestra v porazu proti Baslu

Na drugi sredini tekmi Lige prvakov je Basel presenetljivo z 2:1 ugnal Manchester City, ki je na domači zelenici izgubil prvič po 36 tekmah (29 zmag, 7 remijev). Poraz za Angleže ni bil usoden, saj so v Švici slavili s 4:0. Varovanci Pepa Guardiole so imeli kar 978 uspešnih podaj, največ od sezone 2003/04, ko so začeli meriti to statistiko. Pred tremi dnevi so z 902 podajama proti Chelseaju podrli tudi rekord v angleškem prvenstvu.

R. K.