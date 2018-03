Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.6 od 8 glasov Ocenite to novico! Paulo Dybala je zagotovil tri velike točke stari dami. Foto: Reuters Edin Džeko je dosegel 13 zadetkov v letošnjem prvenstvu. Foto: Reuters Diego Perotti je unovčil veliko napako Maria Ruija. Foto: Reuters Dodaj v

Juventus po mojstrovini Dybale le še točko za Napolijem

Zmaga Rome v Neaplju

3. marec 2018 ob 20:45,

zadnji poseg: 3. marec 2018 ob 22:40

Rim - MMC RTV SLO

V 27. krogu Serie A se vodilne ekipe merijo med seboj. Lazio je izgubil proti Juventusu z 0:1, odločil je Paulo Dybala v 93. minuti. Vodilni Napoli je ostal brez točk proti Romi (2:4).

Lazio je doživel še drugi grenek poraz ta teden. V sredo se ni uvrstil v finale italijanskega pokala, po enajstmetrovkah je bil uspešnejši Milan, potem ko sta mreži na obeh tekmah skupaj kar 210 minut mirovali.

Mario Mandžukić je imel lepo priložnost v 10. minuti, ko je po prostem strelu Miralema Pjanića z glavo streljal prek vrat. Sredi prvega dela sta poskušala Luis Alberto in Ciro Immobile, vendar je bil veteran Gianluigi Buffon zbran. Jordan Lukaku je po pol ure igre zatresel lastno mrežo po podaji iz kota, a je sodnik Luca Banti že prej zapiskal prekršek Mandžukića.

Učinkoviti Juventus - en strel v okvir in en gol

V drugem polčasu gledalci niso uživali v lepi predstavi, vložek je bil prevelik in potekal je taktični boj z malo zaključki akcij. Vse je že kazalo na delitev točk, ko je v 93. minuti Daniele Rugani na robu kazenskega prostora zaposlil Dybalo. Lucas Leiva se je naslonil na Argentinca. Ni želel tvegati najstrožje kazni, zato je bil malce bolj previden, Dybala pa se je odbržal na nogah in z levico velemojstrsko poslal žogo pod prečko. Vratar Lazia Thomas Strakosha je bil nemočen ob edinem strelu Juventusa v okvir vrat na celotnem srečanju.

To je bila že deseta zaporedna zmaga stare dame v italijanskem prvenstvu. Juventus se je oddolžil Laziu za poraz v jesenskem delu sezone z 1:2.

Razigrani Džeko potopil Napoli

Napoli je bil na večerni tekmi pod velikim pritiskom. Lorenzo Insigne je že v 6. minuti zatresel mrežo Rome po podaji Maria Rusija z leve strani. Veselje na stadionu San Paolo se še ni poleglo, ko je Radja Nainggolan podal do Cengiza Ünderja. 20-letni Turek je ušel po levi strani in v kazenskem prostoru prišel do strela, Mario Rui je podstavil nogo in žoga je preletela nemočnega Pepeja Reino v vratih Napolija. V 26. minuti je Alessandro Florenzi z desne strani podal pred vrata gostiteljev, kjer je Edin Džeko z glavo preusmeril žogo v malo mrežico. Nebeški skok napadalca za vodstvo Rome.

Na začetku drugega polčasa je Napoli močno pritisnil, vendar ni uspel izenačiti. V obrambi so gostitelji puščali vse več prostora in v 73. minuti je Aleksandar Kolarov zaposlil Džeka, ki je z 20 metrov z levo nogo povišal na 1:3. V 79. minuti je nespretni Mario Rui skušal s peto izbiti žogo iz kazenskega prostora. Na pravem mestu je bil Diego Perotti, ki je unovčil veliko napako in zapečatil usodo Napolija. Žalostni navijači Neapeljčanov, ki sanjajo o "scudettu" po skoraj treh desetletjih, so že zapuščali stadion, ko je končni izid postavil Dries Mertens.

To je bil šele drugi poraz Napolija v letošnji sezoni. Prednost pred Juventusom je le še točko, a Torinčani imajo točko manj, 14. marca se bodo srečali z Atalanto.

27. krog:

SPAL - BOLOGNA 1:0 (0:0)

Grassi 48.

RK: Mattiello 93./SPAL

Kurtić (SPAL) je igral vso tekmo.

LAZIO - JUVENTUS 0:1 (0:0)

Dybala 93.

Lazio: Strakosha, Luiz Felipe, de Vrij, Radu, Lulić (90./Murgia), Parolo, Lucas Leiva, Milinković-Savić, J. Lukaku, Luis Alberto (70./Felipe Anderson), Immobile (79./Caicedo).

Juventus: Buffon, Barzagli, Benatia, Rugani, Lichtsteiner (57./Douglas Costa), Khedira, Pjanić, Matuidi, Asamoah, Dybala (95./Chiellini), Mandžukić (72./Alex Sandro).

Sodnik: Luca Banti



NAPOLI - ROMA 2:4 (1:2)

Insigne 6., Mertens 92.; Cengiz Ünder 7., Džeko 26., 73., Perotti 79.

Napoli: Reina, Hysaj, Koulibaly, Raul Albiol, Mario Rui, Allan, Jorginho (75./Milik), Zielinski (65./Hamšik), Jose Callejon, Mertens, Insigne.

Roma: Alisson, Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov, Nainggolan, De Rossi (88./El Shaarawy), Strootman, Cengiz Ünder (72./Gerson), Džeko, Perotti (80./Pellegrini).

Sodnik: Davide Massa

Nedelja ob 12.30:

GENOA - CAGLIARI

Ob 15.00:

TORINO - CROTONE



UDINESE - FIORENTINA



BENEVENTO - VERONA



ATALANTA - SAMPDORIA



CHIEVO - SASSUOLO



Ob 20.45:

MILAN - INTER

Lestvica: NAPOLI 27 22 3 2 62:19 69 JUVENTUS 26 22 2 2 63:15 68 ROMA 27 16 5 6 44:23 53 LAZIO 27 16 4 7 64:34 52 INTER 26 14 9 3 42:21 51 SAMPDORIA 26 13 5 8 46:34 44 MILAN 26 13 5 8 37:30 44 ATALANTA 25 10 8 7 37:29 38 TORINO 26 8 12 6 36:32 36 FIORENTINA 26 9 8 9 35:32 35 UDINESE 26 10 3 13 37:38 33 BOLOGNA 27 10 3 14 33:39 33 GENOA 26 8 6 12 21:27 30 CHIEVO 26 6 7 13 23:43 25 CAGLIARI 26 7 4 15 23:41 25 SASSUOLO 26 6 5 15 15:46 23 SPAL 27 5 8 14 27:49 23 CROTONE 26 5 6 15 23:47 21 HELLAS VERONA 26 5 4 17 24:51 19 BENEVENTO 26 3 1 22 18:60 10

A. G.