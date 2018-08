Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 6 glasov Ocenite to novico! Marcos Alonso je odločil derbi na Stamford Bridgeu. Foto: Reuters Henrik Mhitarjan je bil najboljši igralec Arsenala. Foto: Reuters Maurizio Sarri je odlično začel na klopi Chelseaja Foto: EPA Pedro je že v 9. minuti matiral Petra Čecha. Foto: Reuters Kevin Trippier in Lucas Moura sta na Wembleyju blestela. Foto: Reuters Dodaj v

Alonso odločil sijajen londonski derbi – topničarji še brez točke

Druga zmaga Tottenhama

18. avgust 2018 ob 18:30,

zadnji poseg: 18. avgust 2018 ob 20:22

London - MMC RTV SLO

Na derbiju 2. kroga Premier lige je Chelsea premagal Arsenal s 3:2. Topničarji so zapravili številne priložnosti in še nimajo točke v novi sezoni.

Prvi polčas na Stamford Bridgeu je bil prava poslastica. Gostitelji so povedli z 2:0, nato pa so izbranci Unaija Emeryja z odlično igro v zadnjih minutah izenačili na 2:2. V drugem polčasu je potekal taktični boj, Marcos Alonso pa je devet minut pred koncem dosegel odločilni zadetek.

Pedro in Morata zrežirala sanjski uvod Chelseaja

Že v 9. minuti so gostitelji povedli. Jorginho je z izjemno podajo na levi strani zaposlil Marcosa Alonsa, ki je podal pred vrata, Pedro pa je spremljal akcijo in učinkovito zatresel mrežo. Arsenal je imel veliko priložnost za izenačenje v 19. minuti, ko je Pierre-Emerick Aubameyang z bližine streljal prek vrat. Kazen za zapravljeno veliko priložnost Gabonca je prišla že v naslednji akciji, ko je Cesar Azpilicueta podal do Alvara Morate. Španec je osmešil Shkodrana Mustafija in nato še Petra Čecha poslal v napačno smer.

Izjemna vrnitev Arsenala pred odmorom

Topničarji nikakor niso bili v podrejeni vlogi. Nizali so priložnosti, Henrik Mhitarjan je po pol ure igre streljal visoko prek vrat. Armenec je bil bolj natančen pet minut zatem, ko je z roba kazenskega prostora poslal žogo tik ob vratnici v mrežo. Štiri minute pred odmorom je Mhitarjan z desne strani podal v sredino kazenskega prostora, kjer je Alex Iwobi z desno nogo zabil žogo pod prečko. Chelsea je komaj dočakal odmor, Aubameyang je zapravil še eno veliko priložnost minuto pred odmorom, ko je meril mimo vrat.

Joker Hazard našel Alonsa

V drugem polčasu je ritem igre precej padel. Maurizio Sarri je po uri igre na zelenico poslal Edena Hazarda, debitiral pa je Mateo Kovačić, ki je na posoji iz madridskega Reala. Prav Hazard je devet minut pred koncem preigral Alexandra Lacazetta na levi strani in podal pred vrata, kjer je vtekel Marcos Alonso in z levico s petih metrov zadel za drugo zmago modrih v novi sezoni.

Gostitelji so imeli večjo posest (62:38) in tudi več strelov (24:15, v okvir vrat 11:6) in kotov (5:1).

Sarri: Še dobro, da je bilo ob odmoru 2:2

"Na začetku sezone nikoli ni lahko osvajati točk. Tri točke so zelo pomembne za nas. Mislim, da smo 75 minut igrali zelo dobro, vmes pa smo 15 minut popolnoma popustili. Stali smo preveč daleč od tekmecev in zares smo se znašli v velikih težavah. Še dobro, da je bilo ob odmoru 2:2. Naš odgovor v drugem polčasu je bil res dober," je bil zadovoljen trener Chelseaja Maurizio Sarri.

"Zelo dobro smo se pobrali po zaostanku z 0.2. Žal niso bili dovolj učinkoviti, saj bi lahko zadeli večkrat v prvem polčasu. Z drugim polčasom nisem zadovoljen, popustili smo," je bil razočaran Emery.

Tottenham osvojil maksimalnih šest točk

Tottenham je dosegel drugo zmago, na Wembleyju je bil boljši od Fulhama s 3:1. Dve minuti pred odmorom je zadel Lucas Moura z izjemnim strelom z levo nogo z roba kazenskega prostora. V 52. minuti je izenačil Aleksandar Mitrović z glavo z bližine. Četrt ure pred koncem je Kieran Trippier mojstrsko izvedel prosti strel s 25 metrov, žogo je poslal prek živega zidu v mrežo. Končni izid je postavil Harry Kane po protinapadu, najboljšega strelca svetovnega prvenstva v Rusiji je lepo zaposlil Erik Lamela.

2. krog:

CHELSEA – ARSENAL 3:2 (2:2)

40.491; Pedro 9., Morata 20., Alonso 81.; Mhitarjan 37., Iwobi 41.

Chelsea: Kepa, Azpilicueta, Rüdiger, David Luiz, Alonso, Kante, Jorginho, Barkley (60./Kovačić), Willian (61./Hazard), Morata (75./Giroud), Pedro.

Arsenal: Čech, Bellerin, Papastathopoulos, Mustafi, Monreal, Guendouzi, Xhaka (46./Torreira), Mhitarjan, Özil (68./Ramsey), Iwobi (75./Lacazette), Aubameyang.

Sodnik: Martin Atkinson

CARDIFF – NEWCASTLE 0:0

RK: Hayden 66./Newcastle

Etheridge (Cardiff) je v 96. minuti ubranil 11-m Kenedyju.

EVERTON – SOUTHAMPTON 2:1 (2:0)

Walcott 15., Richarlison 31.; Ings 54.



LEICESTER – WOLVERHAMPTON 2:0 (2:0)

Doherty 29./ag, Maddison 45.

RK: Vardy 66./Leicester

TOTTENHAM – FULHAM 3:1 (1:0)

Lucas Moura 43., Trippier 74., Kane 77.; Mitrović 52.

WEST HAM – BOURNEMOUTH 1:2 (1:0)

Arnautović 33./11-m; Wilson 60., Cook 66.

Nedelja ob 14.30:

MANCHESTER CITY – HUDDERSFIELD



BURNLEY – WATFORD



Ob 17.00:

BRIGHTON – MANCHESTER UNITED



Ponedeljek ob 21.00:

CRYSTAL PALACE – LIVERPOOL

Lestvica: CHELSEA 2 2 0 0 6:2 6 TOTTENHAM 2 2 0 0 5:2 6 BOURNEMOUTH 2 2 0 0 4:1 6 EVERTON 2 1 1 0 4:3 4 LIVERPOOL 1 1 0 0 4:0 3 CRYSTAL PALACE 1 1 0 0 2:0 3 MANCHESTER CITY 1 1 0 0 2:0 3 WATFORD 1 1 0 0 2:0 3 LEICESTER 2 1 0 1 3:2 3 MANCHESTER UTD. 1 1 0 0 2:1 3 BURNLEY 1 0 1 0 0:0 1 NEWCASTLE 2 0 1 1 1:2 1 SOUTHAMPTON 2 0 1 1 1:2 1 WOLVERHAMPTON 2 0 1 1 2:4 1 CARDIFF CITY 2 0 1 1 0:2 1 BRIGHTON 1 0 0 1 0:2 0 ARSENAL 2 0 0 2 2:5 0 HUDDERSFIELD 1 0 0 1 0:3 0 FULHAM 2 0 0 2 1:5 0 WEST HAM 2 0 0 2 1:6 0

A. G.