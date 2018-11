Claudio Ranieri se vrača na Otok. Foto: Reuters Dodaj v

Claudio Ranieri se vrača na Otok

Fulham osvojil vsega pet točk

14. november 2018 ob 12:00

London - MMC RTV SLO

Vodstvo zadnjeuvrščene ekipe v angleški nogometni ligi Fulhama je odpustilo trenerja Slavišo Jokanovića in na njegovo mesto pripeljalo Claudia Ranierija.

Fulham je na 12 tekmah osvojil vsega pet točk. "Morali smo narediti potezo. Nekdo tega kalibra, Claudio dobro pozna to ligo in je pripravljen na delo v tem okolju," so zapisali v izjavi za javnost.

Claudio Ranieri je nomad med nogometnimi trenerji, svoj pečat je pustil tudi v Angliji, kjer je s Chelseajem osvojil drugo mesto, senzacionalno je Leicester popeljal do naslova prvaka.

Lani je vodil Nantes, s katerim je v francoskem prvenstvu osvojil 9. mesto.

S. J.