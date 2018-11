VAR z naslednjo sezono tudi v Premier ligi

Odločitev izglasovali klubi

15. november 2018 ob 16:29

London - MMC RTV SLO, STA

Po italijanski, nemški, francoski in španski nogometni ligi bo videotehnologija VAR od naslednje sezone dalje prisotna tudi v elitni angleški ligi.

To odločitev so izglasovali klubi. Premier liga bo zdaj zahtevo za uporabo te tehnologije poslala Mednarodni nogometni zvezi in Mednarodnemu odboru za nogometna pravila. VAR, ki je bil prvič na velikem tekmovanju uporabljen letos na svetovnem prvenstvu v Rusiji, so letos uvedli v španskem in francoskem prvenstvu, že predtem so ga uporabljali v Nemčiji ter Italiji.

VAR oziroma videotehnologija za pomoč sodnikom bo v prihodnje tudi v Ligi prvakov, in sicer prvič v sezoni 2019/20. VAR se bo uporabljal v Ligi prvakov v zadnjem krogu kvalifikacij ter skupinskem delu in izločilnih bojih, od sezone 2020/21 pa tudi v izločilnih bojih Evropske lige, na finalnem turnirju novoustanovljene Lige narodov ter na evropskem prvenstvu 2020.

Premiero, kar se tiče Uefe, bo VAR doživel v Carigradu 14. avgusta 2019, ko bo tam evropski superpokal. Prvi so VAR sicer začeli uporabljati v avstralski ligi, uporabljajo pa jo tudi v ameriškem MLS-u.

T. J.