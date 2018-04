Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.6 od 5 glasov Ocenite to novico! Videosodnika v angleški Premier ligi vsaj še eno sezono ne bo. Foto: Reuters Sorodne novice Liga prvakov v naslednji sezoni brez videosodnika Dodaj v

Angleški klubi za zdaj proti videosodniku v Premier ligi

V Nemčiji in Italiji videotehnologija že v uporabi

13. april 2018 ob 19:27

London - MMC RTV SLO

Predstavniki klubov v elitni angleški nogometni Premier ligi so glasovali proti uvedbi videosodnika oziroma videotehnologije VAR (video assistant referee) v naslednji sezoni 2018/19.

Namesto tega so se strinjali, da tehnologija ostane v fazi testiranja še eno sezono. Odločitev je bila sprejeta na petkovem zasedanju klubov v Londonu.

Klubi želijo videti, kako se bo videosodnik obnesel v Rusiji

"Klubi so zaskrbljeni, kako bo videotehnologija vplivala na igro. Želijo videti, kako se bo obnesla na svetovnem prvenstvu v Rusiji in še v nekaterih drugih ligah," je poročal BBC-jev dopisnik Richard Conway. V letošnji sezoni se je v Pokalu FA med testiranjem VAR-a pojavilo nekaj težav, zato želijo več zanesljivosti. Poleg tega želijo klubi doseči izboljšanje komunikacije med sodniki na stadionu in tudi za gledalce.

Nemčija in Italija sta videotehnologijo VAR v Bundesligo oziroma Serio A uvedli pred letošnjo sezono. Videosodnika sicer uporablja ali ga testira približno 40 držav.

A. V.