Barcelona melje naprej - "petarda" v mreži Betisa v drugem polčasu

Real napolnil mrežo Deportiva

21. januar 2018 ob 23:00

Madrid - MMC RTV SLO

V 20. krogu španskega prvenstva je Barcelona v drugem polčasu napolnila mrežo Betisa (0:5) in se še utrdila na vrhu lestvice. Madridski Real je odpravil Deportivo s 7:1.

V prvem polčasu so se gostitelji dobro upirali evropskim prvakom na stadionu Benito Villamarín. Sergi Roberto in Lionel Messi sta imela najlepši priložnosti za Katalonce, a nista bila natančna.

Po uri igre je Luis Suarez sijajno zaposlil Ivana Rakitića, ki je stekel v prazen prostor in z levico zatresel mrežo. Sedem minut zatem je Sergio Busquets prišel do žoge na sredini igrišča in takoj natančno podal do Messija, ki je zlahka povišal na 0:2. V 69. minuti je Rakitić z desne strani podal v kazenski prostor, kjer je Suarez z izjemnim volejem poslal žogo ob vratnici v mrežo.

Gostitelji so bili nemočni, puščali so vse več prostora v obrambi in Barcelona je to znala unovčiti. Suarez je deset minut pred koncem našel Messija, ki je premešal obrambo in si naravnal žogo na levico za 0:4. Argentinski virtuoz je minuto pred koncem podal do Suareza, ki je zabil žogo pod prečko.

Katalonci meljejo v drugih polčasih

Barcelona je samo v drugem polčasu dosegla kar 40 izmed 57 zadetkov v letošnji sezoni. Le Valencia je zadela večkrat v 90 minutah, netopirji so dosegli 41 golov.

"Betis je igral zelo tvegano. Zelo visoko so se postavili na igrišču, naše nosilce igre so pokrivali po celotnem igrišču. Na začetku tekme so bili sveži in odločni. Imeli smo veliko težav, a v drugem polčasu se nam je odprlo. Ko smo zadeli prvič, so se gostitelji odprli in znali smo unovčiti veliko prostora," je bil zadovoljen trener Barcelone Ernesto Valverde.

Real po zaostanku do sedmice

Madridski Real, ki za Barcelono zaostaja ogromnih 19 točk, se je na stadionu Santiago Bernabeu znašel v zaostanku. V 23. minuti je Adrian Lopez šokiral gostitelje, ki pa so se hitro pobrali. Še do odmora sta Nacho in Gareth Bale poskrbela za preobrat.

V drugem polčasu je Deportivo popolnoma popustil. Dvakrat je zadel tudi Cristiano Ronaldo. V 84. minuti je bil natančen z glavo po podaji Lucasa Vazqueza. Portugalec je moral nato zapustiti, saj ga je Fabian Schär zadel v arkado in je močno krvavel.

"Potrebovali smo tako tekmo. Mislim, da smo dobro igrali že proti Villarrealu doma, a nismo zadeli. Tokrat smo bili zelo učinkoviti. Z drugim polčasom sem navdušen," je pojasnil trener Zidedine Zidane.

20. krog:

GETAFE - ATHLETIC BILBAO 2:2 (1:1)

Molina 21./11-m, Angel 74.; Inaki Williams 13., Raul Garcia 48./11-m

Molina (Getafe) je v 51. minuti zapravil 11-m.

ESPANYOL - SEVILLA 0:3 (0:2)

Vazquez 15., Sarabia 34., Muriel 90.



ATLETICO MADRID - GIRONA 1:1 (1:0)

Griezmann 34.; Portu 73.

Oblak (Atletico) je branil vso tekmo.

VILLARREAL - LEVANTE 2:1 (1:0)

Trigueros 26./11-m, Čerišev 50.; Roger 90./11-m



LAS PALMAS - VALENCIA 2:1 (1:1)

Viera 20., Calleri 53./11-m.

RK: Gabriel 52./Valencia

ALAVES - LEGANES 2:2 (0:0)

Haddadi 46., Pedraza 52.; Gabriel 75./11-m, Zaldua 90.

RK: Ely 87./Alaves



REAL MADRID - DEPORTIVO 7:1 (2:1)

Nacho 32., 88., Bale 42., 58., Modrić 68., Ronaldo 78., 84.; Adrian 23.

Real Madrid: Navas, Carvajal, Varane, Nacho, Marcelo, Modrić (76./Kovačić), Casemiro, Kroos, Bale (82./Vazquez), Mayoral (64./Benzema), Ronaldo.

Deportivo: Ruben, Juanfran, Schär, Aldo One, Luisinho, Borges (54./Emre Colak), Guilherme, Pedro Mosquera (48./Exposito), Lucas Perez, Andone (79./Carles Gil), Adrian Lopez.

Sodnik: David Fernandez Borbalan



REAL SOCIEDAD - CELTA VIGO 1:2 (1:1)

Willian Jose 10.; Iago Aspas 20., M. Gomez 75.

Willian Jose je v 25. minuti zapravil 11-m.



BETIS - BARCELONA 0:5 (0:0)

Rakitić 59., Messi 64., 80., Suarez 69., 89.

Betis: Adan, Francis, Mandi, Zou Feddal, Durmisi, Javi Garcia (77./Boudebouz), Joaquin, Fabian (89./Camarasa), Guardado, Tello, Sergio Leon (73./Ruben Castro).

Barcelona: ter Stegen, Nelson Semedo, Pique, Vermaelen (43./Umtiti), Jordi Alba, Sergi Roberto, Rakitić, Busquets (81./Deulofeu), Andre Gomes (66./Paulinho), Messi, Suarez.

Sodnik: Santiago Jaime Latre





Ponedeljek ob 21.00:

EIBAR - MALAGA

Lestvica: BARCELONA 20 17 3 0 57:9 54 ATLETICO MADRID 20 12 7 1 29:9 43 VALENCIA 20 12 4 4 41:21 40 REAL MADRID 19 10 5 4 39:18 35 VILLARREAL 20 10 4 6 28:22 34 SEVILLA 20 10 2 8 26:28 32 CELTA VIGO 20 8 4 8 35:28 28 GETAFE 20 7 6 7 25:20 27 GIRONA 20 7 6 7 29:29 27 EIBAR 19 8 3 8 24:31 27 REAL BETIS 20 8 3 9 33:41 27 ATHLETIC BILBAO 20 6 8 6 23:22 26 LEGANES 19 7 4 8 17:19 25 ESPANYOL 20 6 6 8 16:25 24 REAL SOCIEDAD 20 6 5 9 34:36 23 ALAVES 20 6 1 13 16:29 19 LEVANTE 20 3 9 8 16:28 18 DEPORTIVO 20 4 4 12 22:44 16 LAS PALMAS 20 4 2 14 16:47 14 MALAGA 19 3 2 14 13:33 11

A. G.