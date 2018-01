Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Yerry Mina je okrepil konkurenco v osrčju Barcine obrambe. Foto: EPA Dodaj v

Barcina obramba močnejša za Mino, Arda se seli v domovino

Barcelona za Kolumbijca odštela 11,8 milijona evrov

13. januar 2018 ob 14:24

Barcelona - MMC RTV SLO

Vodilno moštvo španske lige Barcelona se je okrepila z visokoraslim centralnim branilcem Yerryjem Mino, medtem pa je katalonskega velikana zapustil vezist Arda Turan.

195 centimetrov visoki Mina, ki je k Barci prišel iz brazilskega Palmeirasa za 11,8 milijona evrov, je prvi Kolumbijec, ki bo zaigral za blaugrano. Prišel je kot zamenjava za Javierja Mascherana, ki odhaja na Kitajsko. Mina je pred Palmeirasom igral še za Santa Fe in Deportivo Pasto, za Kolumbijo pa je odigral devet tekem in dosegel tri gole.

30-letni Arda Turan bo kariero nadaljeval v domovini pri Bašakšehirju, ki vodi v turški ligi. "Arda Turan se vrača v domovino, kjer bo oblekel naš oranžni dres. To ni le prestop za naš klub, ampak za celo Turčijo," so na spletni strani povzeli predsednika kluba Goksela Gumusdaga. Še pred nekaj sezonami tako rekoč neznani klub se je v zadnjih letih postavil ob bok uveljavljenim ekipam, kot so Bešiktaš, Fenerbahče in Galatasaray, pri katerem je kariero začel Turan.

Barca je turškega nogometaša, ki je v Kataloniji, kamor je prišel iz Atletica leta 2015, razočaral, posodila za leto in pol, z možnostjo podaljšanja še za eno leto. Za Barcelono je odigral le 36 prvenstvenih tekem in dal pet golov.

T. J.