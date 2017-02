Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Arjen Robben je vstopil v 74. minuti in potrdil zmago Bayerna. Foto: Reuters Kyriakos Papadopoulos je z glavo načel mrežo Leipziga. Foto: Reuters Nogometaši Darmstadta so pripravili veliko presenečenje. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Bayern z bledo igro še povišal prednost pred Leipzigom

Zadnjeuvrščeni Darmstadt šokiral Borussio

11. februar 2017 ob 19:14

Ingolstadt, Leipzig - MMC RTV SLO

Nogometaši Bayerna ne najdejo prave forme v spomladanskem delu. V 20. krogu Bundeslige so se mučili v Ingolstadtu, a v zadnjih minutah zmagali (0:2). RB Leipzig in dortmundska Borussia sta presenetljivo izgubila.

Predsednik Uli Hoeness je bil nezadovoljen z igro v zadnjem mesecu. Prejšnji teden je Schalke odnesel točko z Allianz Arene (1:1), tudi pokalna zmaga nad Wolfsburgom (1:0) pa niti slučajno ni prepričala zahtevnih navijačev. Štiri dni pred prvo tekmo osmine finala Lige prvakov z Arsenalom serijski nemški prvaki znova niso prikazali dobre igre.

V prvem polčasu so se gostitelji pred 15.200 gledalci na Audijevem Sportparku. Edino priložnost za Bayern je imel Robert Lewandowski v 20. minuti, ko je po natančni podaji Xabija Alonsa lobal vratarja Martina Hansena, a je žogo meter pred golovo črto izbil kapetan Ingolstadta Marvin Matip.

Na začetku drugega polčasa je Thomas Müller poslal žogo med nogama Hansena, a je Florent Hadergjonaj žogo izbil z golove črte. Müller tako ostaja pri enem zadetku v letošnji sezoni, potem ko je lani zadel kar 20-krat. Gostitelji so postajali vse pogumnejši, nevarni so bili predvsem po prekinitvah in napadalec Matthew Leckie je v 54. minuti streljal mimo vrat.

Carlo Ancelotti je bil že pošteno zaskrbljen, v igro je poslal Douglasa Costo in Arjena Robbna, ki sta precej dvignila ritem. V zadnjih desetih minutah je Bayern silovito pritisnil. Lewandowski je v 83. minuti s 25 metrov stresel stičišče vratnice in prečke. V zadnji minuti rednega dela je Müller z desne strani podal pred vrata, kjer so vsi branilci Ingolstadta pazili na Lewandowskega, Arturo Vidal pa se jim je izmuznil in s petih metrov z desnico le zatresel mrežo. Gostitelji so bili še v šoku, ko je Robben v sodnikovem dodatku prodrl v kazenski prostor in z levico postavil končni izid.

Zanesljiva zmaga Hamburga v Leipzigu

Bavarci so bili še bolj navdušeni, ko so izvedeli za izid iz Leipziga, kjer je Hamburger SV presenetljivo gladko odpravil rdeče bike (0:3). Kyriakos Papadopoulos, ki jeseni ni dobil priložnosti v Leipzigu, jo je nekdanjim soigralcem zagodel v 18. minuti. Branilec je zadel z glavo po podaji Nicolaija Müllerja iz kota. Šest minut zatem je Müller ponovil vajo iz kota, Brazilec Wallace pa je z glavo zabil žogo v mrežo za 0:2. Končni izid je postavil Aaron Hunt v sodnikovem dodatku.

Čolak šokiral Dortmundčane

Za pravo senzacijo so poskrbeli nogometaši Darmstadta, ki so na zadnjem mestu Bundeslige. Odločilni zadetek je dosegel Antonio Čolak v 67. minuti z desnico, žogo je poslal med nogama vratarja Romana Bürkija v mrežo.

Tuchel: Odpovedali smo na celi črti

"Zmaga Darmstadta je zaslužena. Prav ničesar nismo pokazali na igrišču. Že ob polčasu je bil izenačen izid za nas zelo ugoden. Gostitelji so izčrpali ves potencial, ki ga imajo, mi pa smo igrali precej pod našimi sposobnostmi. Odpovedali smo na celi črti," je bil jezen trener Thomas Tuchel.

Črno-rumenim se je zelo poznala utrujenost po 120-minutni pokalni bitki proti Herthi v sredo zvečer. Odmora ne bo veliko, saj je že v torek zvečer na sporedu prav tekma osmine finala Lige prvakov v Lizboni proti Benfici.

20. krog:

MAINZ - AUGSBURG 2:0 (1:0)

Öztunali 31., Jairo 62./11-m



BAYER LEVERKUSEN - EINTRACHT 3:0 (1:0)

Hernandez 5., 63., Volland 78.

Kampl (Bayer) je igral vso tekmo.



INGOLSTADT - BAYERN 0:2 (0:2)

Vidal 90., Robben 91.

Ingolstadt: Hansen, M. Matip, Tisserand, Bregerie, Hadergjonaj, Suttner, Cohen, Morales, P. Gross (79./Lex), Leckie (89./Jung), Lezcano (74./Hinterseer).

Bayern: Neuer, Lahm (80./Rafinha), Javi Martinez, Hummels, Alaba, Kimmich (74./Robben), Xabi Alonso (65./Douglas Costa), Vidal, Müller, Thiago, Lewandowski.

Sodnik: Felix Zwayer

RB LEIPZIG - HAMBURGER SV 0:3 (0:2)

Papadopoulos 18., Walace 24., Hunt 93.

RB Leipzig: Gulacsi, Bernardo (71./Schmitz), Orban, Upamecano (31./Poulsen; 43./Selke), Halstenberg, Ilsanker, Demme, Keita, Forsberg, Sabitzer, Werner.

Hamburger SV: Adler, Sakai, Papadopoulos, Mavraj, Ostrzolek, Walace, Jung, N. Müller, Holtby (91./Ekdal), Kostić (83./Diekmeier), Wood (92./Hunt).

Sodnik: Sascha Stegemann



DARMSTADT - BORUSSIA (D) 2:1 (1:1)

Boyd 21., Čolak 67.; Guerreiro 44.

Bezjaka (Darmstadt) ni bilo v ekipi.



Darmstadt: Esser, Fedecki (85./Steinhofer), Niemeyer, Sulu, Holland (82./Guwara), Hamit Altintop, Gondorf, Sam, Rosenthal, Heller, Boyd (58./Čolak).

Borussia (D): Bürki, Ginter, Sokratis, Burnić, Pulisic, Weigl, Guerreiro (62./Kagava), Durm, Mor (62./Dembele), Aubameyang, Reus (77./Schürrle).

Sodnik: Wolfgang Stark



WERDER - BORUSSIA (M) 0:1 (0:1)

T. Hazard 12.



SCHALKE - HERTHA 2:0 (1:0)

Burgstaller 41., Goretzka 62.



Nedelja ob 15.30:

WOLFSBURG - HOFFENHEIM



Ob 17.30:

FREIBURG - KÖLN

Lestvica: BAYERN 20 15 4 1 45:12 49 RB LEIPZIG 20 13 3 4 36:20 42 EINTRACHT 20 10 5 5 25:18 35 BORUSSIA (D) 20 9 7 4 40:23 34 HOFFENHEIM 19 8 10 1 35:19 34 HERTHA 20 10 3 7 27:23 33 KÖLN 19 8 8 3 28:16 32 BAYER (L) 20 8 3 9 31:29 27 BORUSSIA (M) 20 7 5 8 22:27 26 FREIBURG 19 8 2 9 24:33 26 SCHALKE 20 7 4 9 24:21 25 MAINZ 20 7 4 9 29:35 25 AUGSBURG 20 6 6 8 18:24 24 WOLFSBURG 19 5 4 10 17:27 19 HAMBURGER SV 20 5 4 11 19:35 19 WERDER 20 4 4 12 24:42 16 INGOLSTADT 20 4 3 13 17:32 15 DARMSTADT 20 3 3 14 14:39 12

A. G.