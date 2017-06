Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Oscar Garcia je po uspešnem delovanju v Avstriji pred novim izzivom v svoji trenerski karieri. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Berića bo vodil nekdanji nogometaš Barcelone

St. Etienne v pretekli sezoni Ligue 1 končal na osmem mestu

16. junij 2017 ob 23:06

St. Etienne - MMC RTV SLO/Reuters

Robert Berić bo pri St. Etiennu v prihodnje sodeloval z novim trenerjem. Po osmih letih se je poslovil Christophe Galtier, zamenjal ga je Oscar Garcia.

44-letni Španec, nekdanji nogometaš Barcelone (1993-1999; 69 tekem, 21 zadetkov), Valencie in Espanyola, je v zadnjih dveh sezonah popeljal Salzburg do dveh naslovov avstrijskega prvaka in dveh avstrijskih pokalov. Predtem je vodil mladince Barcelone, angleška kluba Watford in Brighton & Hove Albion, dvakrat pa je bil tudi trener Maccabija iz Tel Aviva.

"Oscar Garcia se je dokazal v Salzburgu. Je strasten, izkušen in inovativen trener. Prepričan sem, da bo klub popeljal naprej," je povedal predsednik St. Etienna Roland Romeyer.



Berićev klub je v pretekli sezoni v francoskem prvenstvu zasedel osmo mesto in se ni prebil v evropska tekmovanja.

M. R.