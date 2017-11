Bezjak v Nemčiji le dočakal prvenstveni nastop

Pregled iger slovenskih reprezentantov v preteklem tednu

27. november 2017 ob 14:29

Ljubljana - MMC RTV SLO

Konec tedna je v nemški drugi ligi za Darmstadt prvič v letošnji sezoni zaigral Roman Bezjak. V četrtek sta se v Evropski ligi med strelce vpisala Nejc Skubic in Benjamin Verbič.

Bezjaku, ki je član Darmstadta že od leta 2016 - vmes je kot posojen nogometaš igral za Rijeko Matjaža Keka -, je glavni trener Torsten Frings prvič v letošnji sezoni ponudil priložnost na prvenstveni tekmi. Frings mu je manjšo minutažo namenil na tekmi 15. kroga 2. Bundeslige, ko so njegovi varovanci gostovali v Berlinu pri Unionu.

Tekma se je končala brez zmagovalca (3:3), Bezjak je v igro vstopil v 83. minuti, ko je na zelenici zamenjal Terrenca Boyda. Tedaj je njegova ekipa še vodila z 2:3, nato pa je v izdihljajih srečanja - natančneje v 94. minuti - za delitev točk z avtogolom poskrbel Jan Rosenthal.

Bezjak je pri Fringsu že vse od poletne vrnitve v Nemčijo na stranskem tiru, saj ima status petega napadalca in ne sedi niti na klopi, zato se spogleduje z zimsko selitvijo v drugi klub. Pred tremi tedni je nekaj dni preživel na preizkušnji pri budimpeštanskem Ferencvarosu, trenutno drugouvrščenem moštvu madžarskega prvenstva.

Darmstadtu, ki je v sezoni 2014/15 v 2. Bundesligi zaostal le za zmagovalcem Ingolstadtom, sicer letos ne gre vse po načrtih. Po 15 krogih na prvenstveni lestvici zaseda 13. mesto, za vodilnim Holstein Kielom zaostaja za 13 točk. Nazadnje je zmagal 17. septembra! V naslednjem krogu se bo pomeril z Regensburgom.

Skubic uspešen z bele točke

V preteklem tednu se je z dobrimi predstavami izkazal Nejc Skubic. Slovenski reprezentančni branilec je odigral dve tekmi - v Evropski ligi je s Konysporjem gostil Olympique Marseille (1:1), nato je v turškem prvenstvu gostoval še pri Kasimpasi (2:1). Najbolj izstopa njegova predstava v Evropski ligi, kjer se je tudi vpisal med strelce. V 80. minuti je Jordan Amavi v kazenskem prostoru storil prekršek za najstrožjo kazen in si prislužil rdeči karton. Odgovornost je na svoja ramena prevzel Skubic, ki je z bele točke vratarja Steva Mandandaja poslal v napačno smer in svojo ekipo popeljal v vodstvo. Vseeno to na koncu ni bilo dovolj za zmago, v izdihljajih tekme je žogo v lastno mrežo poslal njegov soigralec Wilfried Moke Abro za končnih 1:1. Konyaspor v skupini I trenutno zaseda 3. mesto in ima še teoretične možnosti za napredovanje v izločilne boje. Prvo mesto si je že zagotovil Salzburg, drugi je Marseille, ki ima pred turškim kolektivom dve točki naskoka. V zadnjem krogu bo Konyaspor gostoval pri Guimaraesu, Marseille doma gosti Salzburg.

Mojstrovina Verbiča v Moskvi

V Evropski ligi je nase opozoril tudi Benjamin Verbič, ki je zadel na tekmi 5. kroga proti Lokomotivu iz Moskve, a je Köbenhavn vseeno klonil z 2:1. Gostitelje je v vodstvo popeljal Jefferson Farfan, a je po dobre pol ure igre izid izenačil Verbič. Ta je na levi strani lepo sprejel žogo, si pripravil prostor za strel in s pravo mojstrovino premagal nemočnega Antona Kočenkova. Žogo je s plasiranim strelom poslal v daljši kot. V nadaljevanju so Danci nato malce popustili, zmagoviti zadetek je v uvodnih minutah drugega polčasa dosegel Farfan, ki je iz bližine odbito žogo pospravil v mrežo. Verbič je bil na tekmi najbolje ocenjeni igralec, tri dni pozneje na tekmi državnega prvenstva proti Lyngbyju (5:1) ni igral. Tudi Köbenhavn ima še teoretične možnosti za uvrstitev v izločilne boje iz skupine F. Šerif Tiraspol vodi z 9 točkami, točko manj ima na drugem mestu Lokomotiv, Köbenhavn ima 6 točk. Zlin je z dvema točkama že odpisan.



V tabelo so za igralnim časom dodane ocene statističnega portala WhoScored.

Ocene so decimalne od 1 do 10 po študijskem sistemu, izhodišče pa znaša 6,0. Vrednosti se določajo na podlagi dogodkov in dejavnosti nogometaša (od golov, ključnih podaj, podaj, preigravanj do posredovanj in napak ter kazni). WhoScored pokriva 17 svetovnih lig in obe evropski tekmovanji. Pri opombah o najvišji ali najnižji oceni se ne upoštevajo rezervisti.

