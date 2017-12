Branilec naslova Real Madrid pred najtežjo možno oviro

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.5 od 15 glasov Ocenite to novico! Po žrebu je prvi favorit na stavnicah postal Manchester City. Foto: EPA Prve tekme v Ligi prvakov bodo čez dva meseca. Foto: EPA Sorodne novice Chelsea ima na žrebu le tri možnosti Dodaj v

11. december 2017 ob 08:28,

zadnji poseg: 11. december 2017 ob 13:34

Nyon - MMC RTV SLO

Žreb osmine finala nogometne Lige prvakov je določil, da se bosta pomerila favorita letošnjega tekmovanja - branilec naslova Real Madrid in Paris SG. Izstopa tudi par Chelsea - Barcelona.

V zadnjih treh obračunih na izpadanje med tema dvema moštvoma je zmagovalec osvojil Ligo prvakov. Barcelona je angleški klub izločila šestkrat na zadnjih sedmih dvobojih. Edina izjema je bila v polfinalu 2011/2012, ko je zmagal Chelsea. Lionel Messi Chelseaju na osmih tekmah še ni zabil gola.

Pred žrebom je bil na stavnicah prvi favorit PSG, ki pa ga je zdaj zamenjal Manchester City. Četa Pepa Guardiole bo igrala z Baslom. Real Madrid se bo v osmini finala pomeril z ekipo, ki je v skupinskem delu Lige prvakov dosegla največ golov v zgodovini - 25. Obeta se atomski nogomet s Cristianom Ronaldom in zvezdniško zvezno vrsto na eni strani ter Neymarjem, Cavanijem in Mbappejem na drugi.

Zmagovalec skupine, v kateri je bil Maribor, Liverpool, bo moral za vstop v četrtfinale izločiti Porto, drugouvrščena Sevilla pa se bo pomerila z Manchester Unitedom. Najbolj zaželena ekipa iz bobna nosilcev je bil Bešiktaš, ki ga je dobil Bayern. Bavarci so za Manchester Cityjem trenutno drugi favorit stavnic.

Prve tekme bodo 13. in 14. ter 20. in 21. februarja, povratne pa 6. in 7. ter 13. in 14. marca.

Žreb osmine finala Lige prvakov:

JUVENTUS - TOTTENHAM

BASEL - MANCHESTER CITY

PORTO - LIVERPOOL

SEVILLA - MANCHESTER UNITED

REAL MADRID - PARIS SG

ŠAHTAR - ROMA

CHELSEA - BARCELONA

BAYERN - BEŠIKTAŠ

V Evropski ligi šest Slovencev

Izžrebali so tudi pare šestnajstine finala Evropske lige, v kateri bo spomladi igralo šest slovenskih nogometašev. Jasmin Kurtić in Josip Iličić se bosta z Atalanto pomerila z Borussio iz Dortmunda. Jan Oblak bo z madridskim Atleticom igral proti Köbenhavnu, katerega barve brani Benjamin Verbič. Težko delo čaka Kevina Kampla z Leipzigom, saj je njegov nasprotnik Napoli. Miha Mevlja z Zenitom se bo za osmino finala pomeril s Celticom.

Prve tekme bodo 15., povratne pa 22. februarja.

Žreb šestnajstine finala Evropske lige:

BORUSSIA (D) - ATALANTA

NICE - LOKOMOTIV MOSKVA

KÖBENHAVN - ATLETICO MADRID

SPARTAK MOSKVA - ATHLETIC BILBAO

AEK ATENE - DINAMO KIJEV

CELTIC - ZENIT

NAPOLI - RB LEIPZIG

CRVENA ZVEZDA - CSKA MOSKVA

LYON - VILLARREAL

REAL SOCIEDAD - SALZBURG

PARTIZAN - VIKTORIA PLZEN

STEAUA - LAZIO

LUDOGOREC - MILAN

ASTANA - SPORTING LIZBONA

ÖSTERSUND - ARSENAL

MARSEILLE - BRAGA

