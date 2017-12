Ronaldo proti Neymarju - to bo finale pred finalom

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.2 od 5 glasov Ocenite to novico! Že v osmini finala Lige prvakov se bosta srečala PSG, pred žrebom na stavnicah prvi favorit za naslov prvaka, in prvak prejšnjih dveh sezon Real Madrid. Foto: EPA Neymar je poleti za dobrih 220 milijonov iz Barcelone prestopil v PSG, za katerega je v letošnji sezoni Lige prvakov dosegel šest golov. Foto: EPA VIDEO Že v osmini finala Lige p... Sorodne novice Branilec naslova Real Madrid pred najtežjo možno oviro Dodaj v

11. december 2017 ob 17:08

Nyon - MMC RTV SLO

"Vemo, da je Xabi Alonso precej spretnejši s svojimi nogami kot rokami," je neugoden žreb španskih ekip za osmino finala Lige prvakov na Twitterju komentiral Alvaro Arbeloa.

Arbeloa in Alonso (oba sta letos končala kariero) sta bila nekoč soigralca pri Realu, Alonso pa je na današnjem žrebu parov za začetek izločilnih bojev v Ligi prvakov v Nyonu Realu namenil verjetno najtežjega mogočega tekmeca: Paris SG, ki je bil pred žrebom prvi favorit na stavnicah. Sreče pri žrebu nista imeli niti Sevilla (čaka jo Manchester United) niti Barcelona (srečala se bo s Chelseajem).

Boljše tekme si ne bi mogli želeti

Real se bo moral zelo potruditi, da ne bo prvič po sezoni 2009/10 (takrat je bil usoden Lyon) izpadel že v osmini finala. V vseh naslednjih sezonah se je prebil vsaj do polfinala, v zadnjih dveh pa je bil evropski prvak. "To bosta verjetno najboljši tekmi, ki jih lahko nogometni navijači gledajo ta hip. Takšen bi bil lahko finale, če gledamo moč obeh klubov. Pariz je iz leta v leto močnejši, ima velik potencial. Oboji smo kandidati za naslov, pa se bomo srečali že v osmini finala," je povedal Realov športni direktor Emilio Butragueno.

Poslastica: Ronaldo proti Neymarju

PSG, za katerega sta Neymar in Edinson Cavani v tej sezoni Lige prvakov dosegla po šest golov, in Real (Ronaldo: 9 golov) sta se v evropskih pokalih srečala šestkrat, nazadnje v sezoni 2015/16. V Parizu je bilo 0:0, v Madridu 1:0 za Real. Skupna bilanca je izenačena, obe ekipi imata po dve zmagi, dvakrat pa je bil remi. Pariz je zelo motiviran, da popravi lanski spodrsljaj, ko je proti Barceloni zapravil ogromen kapital s prve tekme (4:0). Nemški reprezentant Julian Draxler je optimist: "Seveda smo dobili enega najtežjih mogočih nasprotnikov, ampak mi smo PSG, imamo veliko samozavest in se veselimo dveh izjemnih dvobojev."

Chelsea in Barcelona se dobro poznata

Barcelona bo za preboj v četrtfinale igrala s Chelseajem, s katerim se je v Ligi prvakov srečala že dvanajstkrat. Španci imajo lepše spomine. "Nekajkrat smo se imeli že lepo na Stamford Bridgeu, kajne," je Barcelona zapisala na Twitterju. Najbolj napeto je bilo leta 2009, ko je Barcelona v polfinalu napredovala po zadetku Andresa Inieste v 93. minuti. Chelsea se raje spominja polfinala 2012, ko je Barcelono ugnal s skupnim izidom 3:2, se prebil v finale in v Münchnu prvič osvojil naslov evropskega prvaka.



Juventus na Wembley

Italijanski prvak Juventus je za nasprotnika dobil Tottenham, s katerim se še ni srečal. Povratna tekma bo 7. marca na Wembleyju. Z žrebom je lahko zelo zadovoljen Bayern. Prvič, ker se bo že v četrtfinalu poslovil eden izmed velikanov (Real ali PSG), in drugič, ker je dobil na papirju najlažjega nasprotnika, turški Bešiktaš. Ekipi sta se srečali v skupinskem delu Lige prvakov v sezoni 1997/98, obakrat je bil boljši Bayern.

Heynckes svari: To ni lahek žreb!

Trener Bayerna Jupp Heynckes o nasprotniku govori spoštljivo: "Dobro jih poznam. Gledal sem jih na tekmi z Leipzigom. V skupini so štirikrat zmagali in dvakrat remizirali. S Senolom Günesom imajo zelo dobrega trenerja. Imajo številne odlične, izkušene igralce, kot so Pepe, Negredo, Adriano, Babel. Zame to ni lahek žreb. Na obeh tekmah bomo morali igrati odlično." Predsednik Bešiktaša Fikret Orman se zahtevnega izziva ne boji: "Bayern je močna ekipa, ampak tudi mi nismo mala malica."

Atletico pogleduje proti finalu v Lyonu

V Evropski ligi se bosta v šestnajstini finala srečala Verbičev Köbenhavn in Oblakov Atletico. "Poznamo jih, z njimi smo že igrali (leta 2007 v Pokalu Uefa). Za nas bo to potovanje v lepo mesto, oni pa nam bodo poskusili zagreniti življenje. Köbenhavn je klub, ki je osvojil 12 naslovov državnega in osem pokalnega prvaka. Veseli smo, da smo spet v tem tekmovanju in da bo finale v Lyonu. To namreč vzbuja spomine, glede na to, da nam mesto nekaj dolguje," je povedal predstavnik Atletica Clemente Villaverde, ki se je spomnil poraza Atletica v Lyonu proti Dinamu Kijevu v finalu Pokala pokalnih zmagovalcev leta 1986.

