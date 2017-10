Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Argentina je v nezavidljivem položaju. Foto: Reuters Dodaj v

Brezzobi Gavči spet brez zmage, SP zdaj resno ogrožen

Kar tri tekme so se končale brez golov

6. oktober 2017 ob 08:54

Ljubljana - MMC RTV SLO

Nogometaši Argentine so v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo še na četrti tekmi zapored ostali brez zmage, po remiju s Perujem (0:0) je zdaj resno ogrožen njihov preboj v Rusijo.

Gavči so imeli več žoge v posesti (60:40), sprožili so bistveno več strelov (16:2), a gostujoči zid je ostal nepremagan.

Kožo bodo reševali na gostovanju v Ekvadorju

Ker je Čile premagal Ekvador (2:1), je zdaj Argentina celo padla na šesto mesto. Lionel Messi in druščina mora za neposredni preboj na svetovno prvenstvo v zadnjem krogu v gosteh premagati Ekvador, ki pa nima več možnosti, da se uvrsti na svetovno prvenstvo.

456 minut brez gola iz igre

Argentina iz igre ni dosegla zadetka že 456 minut. Letos je sicer premagala Čile z 1:0 (z enajstmetrovko Messija), nato pa izgubila v Boliviji (2:0) in remizirala v Urugvaju (0:0) in doma proti Venezueli (1:1, gol so dosegli s pomočjo avtogola).

V noči na petek so se sicer kar tri tekme končale brez zadetka.

Odločilni krog bo v noči na sredo.

Kvalifikacije za SP, Južna Amerika, 17. krog:

BOLIVIJA - BRAZILIJA 0:0

VENEZUELA - URUGVAJ 0:0

ARGENTINA - PERU 0:0



ČILE - EKVADOR 2:1 (1:0)

Vargas 22., Sanchez 86.; Ibarra 84.

KOLUMBIJA - PARAGVAJ 1:2 (0:0)

Falcao 79.; Cardozo 89., Sanabria 90.



18. krog, sreda ob 1.30:

BRAZILIJA - ČILE

EKVADOR - ARGENTINA

PERU - KOLUMBIJA

URUGVAJ - BOLIVIJA

Ob 2.30:

PARAGVAJ - VENEZUELA

Lestvica: BRAZILIJA * 17 11 5 1 38:11 38 URUGVAJ 17 8 4 5 28:18 28 ČILE 17 8 2 7 26:24 26 KOLUMBIJA 17 7 5 5 20:18 26 ------------------------------------ PERU 17 7 4 6 26:25 25 ------------------------------------ ARGENTINA 17 6 7 4 16:15 25 PARAGVAJ 17 7 3 7 19:24 24 EKVADOR 17 6 2 9 28:26 20 BOLIVIJA 17 4 2 11 14:34 14 VENEZUELA 17 1 6 10 18:35 9 * - uvrščeni na svetovno prvenstvo

S. J.