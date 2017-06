Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Gianluigi Buffon je že trikrat izgubil v finalu Lige prvakov. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Buffon bo branil le še eno sezono - razen če osvoji Ligo prvakov

Poslovil se bo po svetovnem prvenstvu v Rusiji

12. junij 2017 ob 18:49

Torino - MMC RTV SLO

Gianluigi Buffon je sporočil, da bo naslednja sezona njegova zadnja v izjemni karieri. Podaljšal jo bo le, če bo v sezoni 2017/18 z Juventusom osvojil Ligo prvakov.

"Da, lahko potrdim, da bo to moja zadnja sezona. Pred mano je še nekaj pomembnih tekem, kariero pa bi rad končal na svetovnem prvenstvu v Rusiji," je v pogovoru za televizijsko postajo Sky Sport 24 dejal 39-letni Buffon.

Italija je v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2018 v skupini G na vrhu izenačena s Španijo, obe izbrani vrsti sta zbrali po 16 točk. Za Buffona bo svetovno prvenstvo v Rusiji, če se bodo Italijani tja uvrstili, že šesto zapored. Leta 2006 se je z azzurri veselil naslova svetovnega prvaka v Nemčiji.

"Če bomo z Juventusom osvojili Ligo prvakov, bi jo podaljšal še za eno, da bi s svojim klubom skušal priti še do naslova svetovnega klubskega prvaka," si je še pustil odprta vrata neuničljivi Buffon, ki je za italijansko reprezentanco do zdaj branil že na 169 tekmah.

Zablestel pri Parmi, legenda pri Juventusu

Med letoma 1995 in 2001 se je dokazal v vratih Parme, leta 1999 se je veselil zmage v Pokalu Uefa in v italijanskem pokalu. Prava ikona je postal pri Juventusu, kar osemkrat je že osvojil "scudetto", v zadnjih šestih sezonah stara dama v Serie A nima pravega tekmeca. V letih 2005 in 2006 so Juventusu naslov odvzeli za zeleno mizo zaradi afere calciopoli.

3. junija letos je že tretjič izgubil v finalu Lige prvakov, kar je edina velika lovorika, ki mu manjka v zbirki. Leta 2003 je bil po streljanju enajstmetrovk boljši Milan, pred dvema letoma je v Berilunu slavila Barcelona s 3:1, pred devetimi dnevi v Cardiffu pa madridski Real s 4:1.

A. G.