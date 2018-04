Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Victor Moses je bil junak na Turf Mooru. Foto: Reuters Antonio Conte lahko še vedno reši sezono. Ima lepo priložnost za finale Pokala FA, malce težje pa se bo uvrstil v Ligo prvakov. Foto: Reuters Dodaj v

Chelsea hitro prepolovil zaostanek za Tottenhamom

Moses zrežiral oba zadetka

19. april 2018 ob 23:03

London - MMC RTV SLO

Nogometaši Chelseaja še upajo na preboj v Ligo prvakov. Na preloženi tekmi Premier lige so ugnali Burnley na stadionu Turf Moor (1:2) in le v nekaj dneh prepolovili zaostanek za Tottenhamom. Štiri kroge pred koncem še vedno zaostajajo za pet točk.

Izbranci Antonia Conteja se bodo v nedeljo ob 16.00 na Wembleyju srečali s Southamptonom v polfinalu Pokala FA, zato je 35. krog Premier lige zelo razvlečen. Tottenham je po porazu proti Manchester Cityju v soboto z 1:3 le remiziral v Brightonu v torek zvečer (1:1).

Chelsea je povedel v 20. minuti, ko je Victor Moses ušel po desni strani in podal pred vrata, kjer je Kevin Long nespretno potisnil žogo v lastno mrežo.

V 64. minuti je Johann Berg Gudmundsson prišel do strela z levico s 25 metrov, žoga je zadela Ashleyja Barnesa in spremenila smer, Thibaut Curtois je bil nemočen. Odločitev je padla pet minut zatem, ko je Emerson z leve strani poslal predložek v kazenski prostor, Olivier Giroud je zgrešil žogo, na oddaljeni vratnici pa je Moses z desno nogo z desetih metrov ob bližnji vratnici ukanil Nika Popa.

Zmaga Chelseaja je zaslužena, saj je imel več strelov (5:16), večjo posest (39:61 %) in tudi več priložnosti. Neučinkovit je bil predvsem Alvaro Morata. Do konca sezone bo Chelsea gostil še Huddersfield Town in Liverpool, gostuje pa v Swanseaju in Newcastlu.

35. krog:

BRIGHTON - TOTTENHAM 1:1 (0:0)

Gross 50./11-m; Kane 48.



BOURNEMOUTH - MAN. UNITED 0:2 (0:1)

Smalling 28., Lukaku 70.



LEICESTER - SOUTHAMPTON 0:0



Sobota ob 13.30:

WEST BROMWICH - LIVERPOOL



Ob 16.00:

WATFORD - CRYSTAL PALACE

Nedelja ob 14.30:

ARSENAL - WEST HAM

STOKE CITY - BURNLEY

Ob 17.30:

MANCHESTER CITY - SWANSEA



Ponedeljek ob 21.00:

EVERTON - NEWCASTLE



Ponedeljek, 9. maja:

CHELSEA - HUDDERSFIELD

Preložena tekma:

BURNLEY - CHELSEA 1:2 (0:1)

Barnes 64.; Long 20./ag, Moses 69.

Burnley: Pope, Lowton, K. Long, Tarkowski, Ward, Lennon (87./Wells), Cork, Westwood, Gudmundsson, Barnes, Wood (72./Vokes).

Chelsea: Courtois, Azpilicueta, Cahill, Rüdiger, Moses, Kante, Bakayoko, Emerson (84./Zappacosta), Morata (71./Hazard), Pedro, Giroud.

Sodnik: Robert Madley

Lestvica: MANCHESTER CITY 33 28 3 2 93:25 87 MANCHESTER UTD. 34 23 5 6 65:26 74 LIVERPOOL 34 20 10 4 78:35 70 TOTTENHAM 34 20 8 6 66:31 68 CHELSEA 34 19 6 9 59:34 63 ARSENAL 33 16 6 11 62:45 54 BURNLEY 34 14 10 10 34:31 52 LEICESTER 34 11 11 12 49:47 44 EVERTON 34 11 9 14 39:54 42 NEWCASTLE 33 11 8 14 35:42 41 BOURNEMOUTH 35 9 11 15 41:58 38 WATFORD 34 10 7 17 42:60 37 BRIGHTON 34 8 12 14 32:47 36 WEST HAM 33 8 11 14 41:59 35 HUDDERSFIELD 34 9 8 17 27:54 35 CRYSTAL PALACE 34 8 10 16 36:54 34 SWANSEA 33 8 9 16 27:46 33 SOUTHAMPTON 34 5 14 15 33:53 29 STOKE CITY 34 6 10 18 31:64 28 WEST BROMWICH 34 4 12 18 27:52 24

A. G.