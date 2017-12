Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.8 od 5 glasov Ocenite to novico! Davide Zappacosta je postavil končni izid na Stamford Bridgeu. Foto: Reuters Mohamed Salah je za Liverpool zadel dvakrat. Foto: Reuters Manchester United je že v uvodnih minutah ostal brez Lukakuja. Foto: Reuters Dodaj v

Chelsea odpihnil Stoke City, Salah rešitelj Liverpoola

Manchester United spet brez zmage

30. december 2017 ob 19:03,

zadnji poseg: 30. december 2017 ob 21:31

London - MMC RTV SLO

Trener Chelseaja Antonio Conte je ob visoki zmagi njegovih varovancev, s 5:0 so ugnali Stoke City, povedal, da so izvrstno zaokrožili leto 2017.

"Danes smo sklenili odlično leto za nas - za klub, navijače, igralce in zame," je po tekmi povedal italijanski trener, ki je že v prvi sezoni na klopi Chelseaja osvojil prvenstveno lovoriko. A ta je tokrat vse bolj oddaljena, saj ima prvouvrščeni Manchester City že 13 točk naskoka, tega se zaveda tudi Conte: "Manchester City ima fantastično prednost. Mi moramo dati vse od sebe na vsaki tekmi, da osvojimo tri točke, na koncu sezone pa bomo videli, kaj se bo zgodilo."

Conte je na zadnji tekmi v letu 2017 na klopi pustil Fabregasa, Hazarda, Bakayoka in Christensena, a zmaga je bila vseeno zlahka dosežena. Navijači Chelseaja so že po desetih minutah igre dvakrat proslavili gol - najprej je z glavo zabil Antonio Rudiger, nato pa še Daniel Drinkwater, ki je prestregel odbito žogo, streljal z vrha kazenskega prostora in zadel za 2:0. V 23. minuti je za tretji gol poskrbel Pedro, po podaji Williana je natančno streljal v levi spodnji kot. Prav Willian je v drugem polčasu poskrbel za povišanje vodstva, ko je bil suveren pri izvajanju enajstmetrovke. Končni rezultat pa je postavil Davide Zappacosta, po slabem posredovanju obrambe Stoka je prišel do odbitka, z levico pa je natančno meril v desni spodnji kot.

Salah dvakrat zadel na Anfieldu

Liverpool je do nove zmage nad Leicestrom (2:1) vodil Mohamed Salah, ki je zabil dvakrat. Egiptovski nogometaš ima odlično sezono, kar je pokazal tudi proti Leicestru. Ta je sicer povedel že v tretji minuti, a je Liverpool po prejetem zadetku prevzel vajeti igre v svoje roke. Salah je imel odlično priložnost že v 21. minuti, a je ni izkoristil, to mu je uspelo v drugem polčasu. Samostojno akcijo je izvedel v 52. minuti, žogo je poslal nizko po sredini gola, vratar Leicestra je bil nemočen. Pri drugem golu mu je podal James Milner, spretni Salah pa je še enkrat navdušil.

Rdeči vragi spet brez zmage

Zadnjo tekmo danes sta odigrala Manchester United in Southampton. Na Old Traffordu ni bilo zadetkov. Rdeči vragi že tretjo tekmo zapored niso okusili slasti zmage. Tekmo je zaznamovala poškodba Romelua Lukakuja. V uvodnih minutah je pri boju za žogo prejel udarec v glavo, z nogometne zelenice so ga odnesli na nosilih.

ANGLEŠKO PRVENSTVO

21. KROG



CHELSEA - STOKE CITY 5:0 (3:0)

Rudiger 3., Drinkwater 9., Pedro 23., Willian 73./11-m, Zappacosta 88.

BOURNEMOUTH - EVERTON 2:1 (1:0)

Fraser 33., 39.; Gueye 57.

HUDDERSFIELD - BURNLEY 0:0

LIVERPOOL - LEICESTER 2:1 (0:1)

Salah 52., 76.; Vardy 3.

NEWCASTLE - BRIGHTON 0:0



WATFORD - SWANSEA 1:2 (1:0)

Carillo 11.; Ayew 86., Narsingh 90.

MANCHESTER UNITED - SOUTHAMPTON 0:0

Nedelja ob 13.00:

CRYSTAL PALACE - MANCHESTER CITY



Ob 15.15:

TOTTENHAM - WEST HAM



Ob 17.30:

WEST BROMWICH - ARSENAL

Lestvica: MANCHESTER CITY 20 19 1 0 61:12 58 CHELSEA 21 14 3 4 39:14 45 MANCHESTER UTD. 21 13 5 3 43:16 44 LIVERPOOL 21 11 8 2 48:24 41 TOTTENHAM 20 11 4 5 39:20 37 ARSENAL 20 11 4 5 37:25 37 BURNLEY 21 9 7 5 18:17 34 LEICESTER 21 7 6 8 31:32 27 EVERTON 21 7 6 8 25:32 27 WATFORD 21 7 4 10 30:37 25 HUDDERSFIELD 21 6 6 9 18:32 24 BRIGHTON 21 5 7 9 15:25 22 SOUTHAMPTON 21 4 8 9 20:30 20 BOURNEMOUTH 21 5 5 11 20:32 20 STOKE CITY 21 5 5 11 23:46 20 NEWCASTLE 21 5 4 12 19:30 19 CRYSTAL PALACE 20 4 6 10 18:32 18 WEST HAM 20 4 6 10 22:38 18 SWANSEA 21 4 4 13 13:32 16 WEST BROMWICH 20 2 9 9 14:27 15

D. S.