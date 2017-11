Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Zlatko Dalić je odlično vodil Hrvaško v dodatnih kvalifikacijah. Foto: Reuters Dodaj v

Dalić za nagrado dobil pogodbo do leta 2020

Šuker bo znova kandidiral za predsednik zveze

21. november 2017 ob 18:05

Zagreb - MMC RTV SLO

Hrvaška nogometna zveza je selektorja Zlatka Dalića, ki je Hrvaško popeljal na svetovno prvenstvo 2018 v Rusiji, nagradila z novo pogodbo. Na klopi izbrane vrste bo sedel do leta 2020.

51-letni Dalić je zamenjal Anteja Čačića, ki so ga odpustili pred zadnjo tekmo kvalifikacij za SP. Najprej je Hrvaško vodil v Kijevu, kjer so si Hrvati z zmago z 2:0 zagotovili dodatne kvalifikacije. Proti Grčiji so blesteli na stadionu Maksimir v Zagreb (4:1), v Pireju pa sta mreži mirovali.

Hrvaška bo v žrebu skupin za SP 2018 1. decembra v drugem jakostnem bobnu. Dalić bo Hrvate nato vodil v Ligi narodov in v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2020.

Izvršni odbor hrvaške zveze je soglasno potrdil kandidaturo Davorja Šukerja za nov predsedniški mandat. Volitve bodo 22. decembra.

A. G.