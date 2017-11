Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Jesse Lingard je imel veliko priložnost v sodnikovem dodatku. Foto: Reuters Mats Hummels, Marc Andre ter Stegen in soigralci niso bili razigrani na Wembleyju. Foto: Reuters Dodaj v

Derbi na Wembleyju ni navdušil

Francozi premagali Wales

10. november 2017 ob 23:38

London - MMC RTV SLO

Derbiji med Anglijo in Nemčijo so poskrbeli za številne nogometne klasike. Tokratni prijateljski obračun na Wembleyju ni navdušil navijačev, končal se je brez zadetkov.

V obeh izbranih vrstah so manjkali številni nosilci igre. Gareth Southgate je imel številne težave, saj je manjkal tudi sijajni napadalec Harry Kane.

Sane v prečko

V prvem polčasu so bili aktualni svetovni prvaki nevarnejši. Leroy Sane, ki blesti v dresu Manchester Cityja, je v 8. minuti zadel zunanji del mreže, nato pa je v 21. minuti stresel prečko. Najbolj vroče je bilo pred vrati Angležev dve minuti zatem, ko je imel elf tri velike priložnosti v isti akciji. Strel Tima Wernerja je Jordan Pickford obranil, poskus Saneja je Phil Jones z glavo odbil, nato je Julian Draxler streljal prek vrat. Angleži so bili nevarni šele tik pred odmorom, ko sta poskušala Tammy Abraham in Jake Livermore.

Rezervist Lingard nespreten pred vrati

V drugem polčasu so bili Angleži boljši. Strel Jamieja Vardyja z glavo je s parado odbil Marc Andre ter Stegen. Po številnih menjavah na obeh straneh je ritem igre precej padel. Največjo priložnost za gostitelje je imel Jesse Lingard v 94. minuti. Nogometaš Manchester Uniteda se je po podaji iz kota znašel sam pred vrati, a je s petih metrov poslal žogo čez gol.

Brazilci ugnali Japonce

Brazilci so na prijateljski tekmi v Lillu premagali Japonsko s 3:1. Neymar je k zmagi prispeval prvi zadetek, nato pa je tudi zapravil svoj drugi poskus z bele točke sedem minut po uspešno izvedeni prvi enajstmetrovki. Za petkratne svetovne prvake sta zadela še Marcelo (18.) in Gabriel Jesus (36.). Za Japonce je znižal Tomoaki Makino v 62. minuti.

Obe reprezentanci sta si zagotovili nastop na svetovnem prvenstvu v Rusiji. Brazilci bodo imeli naslednji test v torek na Wembleyju.

Prijateljske tekme:

ANGLIJA - NEMČIJA 0:0

81.362 gledalcev

Anglija: Pickford, Stones, Jones (25./Gomez), Maguire, Trippier (71./Walker), Rose (71./Bertrand), Dier, Livermore (86./Cork), Loftus-Cheek, Vardy (86./Lingard), Abraham (59./Rashford).

Nemčija: ter Stegen, Ginter, Hummels, Rüdiger, Kimmich, Halstenberg, Gündogan (86./Rudy), Özil, Draxler (67./Can), Sane (87./Brandt), Werner (73./Wagner).

Sodnik: Pawel Raczkowski (Poljska)



BELGIJA - MEHIKA 3:3 (1:1)

Hazard 17., Lukaku 55., 70.; Guardado 38./11-m, Lozano 56., 60.



POLJSKA - URUGVAJ 0:0



FRANCIJA - WALES 2:0 (1:0)

Griezmann 18., Giroud 71.



PORTUGALSKA - SAVDSKA ARABIJA 3:0 (1:0)

Fernandes 32., Guedes 52., Joao Mario 90.

JAPONSKA - BRAZILIJA 1:3 (0:3)

Makino 63.; Neymar 10./11-m, Marcelo 17., Gabriel Jesus 36.

JUŽNA KOREJA - KOLUMBIJA 2:1 (1:0)

Son 11., 61.; Zapata 76.



KITAJSKA - SRBIJA 0:2 (0:1)

Ljajić 20., Mitrović 69.



GRUZIJA - CIPER 1:0 (1:0)

Qvilitaia 24.



UKRAJINA - SLOVAŠKA 2:1 (1:1)

Jarmolenko 38., Konopljanka 54.; Štetina 10.

A. G.