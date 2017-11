Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Zlatan Ibrahimović nestrpno čaka vrnitev na zelenice. Foto: Reuters Dodaj v

Dobre novice za Mourinha: Kmalu vrnitev Ibrahimovića in Pogbaja

Manchester United čaka decembra derbi s Cityjem

16. november 2017 ob 14:15

London - MMC RTV SLO

Trener Manchester Uniteda je potrdil, da se bo Zlatan Ibrahimović po poškodbi vrnil na igrišča kmalu, v kadru za tekmo naj bi bil že konec tedna proti Newcastlu.

Dobra novica je za Mourtnha je tudi, da naj bi se kmalu vrnil tudi Paul Pogba, ki ne igra od spetembra. Oba sta skupaj s prvo ekipo nemoteno trenirala med reprezentančnim premorom in za zdaj nihče od njiju nima težav. Manchester ne želi tvegati in ju prehitro poslati v ogenj, vsekakor pa ju želi spraviti v formo do naslednjega meseca, ko rdeče vrage čaka derbi z mestnimi tekmeci in vodilno ekipo angleškega prvenstva, Manchester Cityjem.

Ibrahimović je avgusta podaljšal pogodbo z Manchester Unitedom še za eno leto. "Zlatan je lev. Pravi borec. Ves čas je bil jezen in tudi zato njegovo okrevanje poteka tako hitro, saj si čim prej spet želi na nogometna igrišča. Kot smo pričakovali, je skrajšal čas okrevanja in ga bomo na terenu videli še pred koncem leta," je dejal Mourinho.

Ibrahimović je bil prejšnjo sezono z 28 zadetki prve strelec Manchester Uniteda.

R. K.