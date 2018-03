Evrogol Matića za veliko vrnitev rdečih vragov

Crystal Palace zapravil vodstvo z 2:0

5. marec 2018 ob 23:00

London - MMC RTV SLO

Na zadnji tekmi 29. kroga Premier lige je Crystal Palace vodil proti Manchester Unitedu že z 2:0, na koncu pa ostal praznih rok (2:3). Odločil je Nemanja Matić z izjemnim zadetkom v 91. minuti.

Rdeči vragi so znova zasedli drugo mesto in imajo dve točki naskoka pred Liverpoolom. Velika tekmeca se bosta srečala v soboto ob 13.30 na Old Traffordu.

Gostitelji, ki se krčevito borijo za obstanek, so povedli v 11. minuti. Christian Benteke je na robu kazenskega prostora zaposlil Androsa Townsenda, ki je zadel Victorja Lindelöfa. Žoga je spremenila smer in končala pod prečko, David de Gea je bil nemočen. Izbranci Joseja Mourinha so prvi polčas odigrali zelo slabo, napačne podaje so se vrstile, v napadu so bili popolnoma nenevarni.

Smalling hitro znižal

V 48. minuti je Jeffery Schlupp hitro izvedel prosti strel in presenetil obrambo gostov. Patrick van Aanholt je po levi strani stekel sam proti vratom in ob bližnji vratnici zabil žogo v mrežo za 2:0. Rdeči vragi so se prebudili v 55. minuti, ko je Antonio Valencia z desne strani podal pred vrata, kjer je osamljeni Chris Smalling žogo z glavo poslal v malo mrežico.

Gostitelji so se nato le še panično branili, napadi Uniteda so se vrstili. Wayne Hennessey je imel ogromno dela, v 67. minuti je obranil nevaren poskus Paula Pogbaja. Četrt ure pred koncem je po strelu Matića z golove črte žogo odbil Benteke.

Izjemna končnica gostov

V 76. minuti se je po strelu Alexisa Sancheza žoga odbila in v loku zletela v prečko, Romelu Lukaku je prišel do obite žoge, si jo naravnal na levico in jo tik ob vratnici poslal v mrežo. V zadnjih minutah so se gostitelji otresli pritiska in vse je kazalo na delitev točk. Drugačno idejo je imel Matić, ki je odbito žogo z volejem s 25 metrov z levo nogo zabil v mrežo, Hennessey je bil prekratek in Mourinho se je veselil treh velikih točk v boju za drugo mesto.

Manchester United se je po zaostanku z 0:2 vrnil prvič po decembru leta 2013, ko je prišel do preobrata v Hullu. Ko je bil na klopi legendarni Sir Alex Ferguson, so bili vragi znani prav po neverjetnih preobratih globoko v sodnikovem podaljšku (velikokrat tudi po uradnem izteku sodnikovega dodatka). Zanimivo, da je gol Matića prvi v sodnikovem dodatku po avgustu 2016, ko je v Hullu zadel Rashford.

29. krog:

CRYSTAL PALACE - MAN. UNITED 2:3 (1:0)

Townsend 11., van Aanholt 48.; Smalling 55., Lukaku 76., Matić 91.

Crystal Palace: Hennessey, Wan-Bissaka, M. Kelly, Tomkins, van Aanholt, Townsend, McArthur, Milivojević, Schlupp (80./Riedewald), Benteke, Sörloth.

Manchester United: de Gea, Valencia (67./Shaw), Lindelöf, Smalling, Young (67./Mata), McTominay (46./Rashford), Matić, Pogba, Lingard, Lukaku, Sanchez.

Sodnik: Neil Swarbrick

BURNLEY - EVERTON 2:1 (0:1)

Barnes 56., Wood 80.; Tosun 20.

RK: Williams 86./Everton



LEICESTER - BOURNEMOUTH 1:1 (0:1)

Mahrez 97.; King 35./11-m



SOUTHAMPTON - STOKE CITY 0:0



SWANSEA - WEST HAM 4:1 (2:0)

Ki 8., van der Hoorn 32., King 48., J. Ayew 63./11-m; Antonio 79.



TOTTENHAM - HUDDERSFIELD 2:0 (1:0)

Son 27., 54.



WATFORD - WEST BROMWICH 1:0 (0:0)

Deeney 77.

LIVERPOOL - NEWCASTLE 2:0 (1:0)

Salah 40., Mane 55.



BRIGHTON - ARSENAL 2:1 (2:1)

Dunk 7., Murray 26.; Aubameyang 43.



MANCHESTER CITY - CHELSEA 1:0 (0:0)

Bernardo Silva 46.

Lestvica: MANCHESTER CITY 29 25 3 1 83:20 78 MANCHESTER UTD. 29 19 5 5 56:22 62 LIVERPOOL 29 17 9 3 67:32 60 TOTTENHAM 29 17 7 5 55:24 58 CHELSEA 29 16 5 8 50:26 53 ARSENAL 29 13 6 10 52:41 45 BURNLEY 29 10 10 9 24:26 40 LEICESTER 29 9 10 10 41:42 37 WATFORD 29 10 6 13 39:47 36 BRIGHTON 29 8 10 11 28:38 34 EVERTON 29 9 7 13 33:49 34 BOURNEMOUTH 29 8 9 12 34:44 33 SWANSEA 29 8 6 15 25:42 30 WEST HAM 29 7 9 13 36:54 30 HUDDERSFIELD 29 8 6 15 25:50 30 NEWCASTLE 29 7 8 14 27:40 29 SOUTHAMPTON 29 5 13 11 29:41 28 CRYSTAL PALACE 29 6 9 14 27:46 27 STOKE CITY 29 6 9 14 28:54 27 WEST BROMWICH 29 3 11 15 22:43 20

A. G.