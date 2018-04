Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Katar bo SP gostil novembra in decembra leta 2022. Foto: Reuters Dodaj v

Evropejci proti širitvi na 48 reprezentanc že v Katarju

To bi pomenilo še dodatne težave v koledarju

17. april 2018 ob 09:39

Ženeva - MMC RTV SLO, STA

Združenje evropskih nogometnih lig (EPFL) je zavrnilo idejo Južnoameričanov, da bi na že svetovnem prvenstvu leta 2022 nastopilo 48 reprezentanc.

Tako bo najbrž obveljal prvotni predlog Fife, da se SP z 32 ekip razširi na 48 na prvenstvu leta 2026.

"Nismo pripravljeni na spremembe koledarja in širitve že za SP-ju 2022. Že tako smo bili fleksibilni in se strinjali, da se v Katarju igra pozimi," je povedal predsednik združenja EPFL, Lars-Christer Olsson. Katar bo gostil SP med 21. novembrom in 18. decembrom.

Fifa je januarja lani sprejela odločitev, da bo od leta 2026 na SP-ju igralo 48 reprezentanc, in ne samo 32. Južnoameriška nogometna zveza Conmebol je pred kratkim predlagala, da bi večje število reprezentanc nastopilo že v Katarju.

Južnoameriška ideja je bila v Evropi takoj deležna kritik. Če bi število ekip povečali že za leto 2022, bi imel Katar težave izpeljati tekmovanje.

Poleg števila ekip bi se razumljivo povečalo tudi število tekem - s 64 na 80. To je dodatna težava, saj so organizatorji v dogovoru s Fifo prvenstvo zaradi vročine prestavili na zimski čas in ga s tem tudi skrajšali na 28 dni.

R. K.