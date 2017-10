Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Nogometaši Astane so odpravili Maccabi kar s 4:0. Foto: Reuters Dodaj v

Evropska liga: Crvena zvezda - Arsenal 0:0

Austria gosti Rijeko

19. oktober 2017 ob 19:00,

zadnji poseg: 19. oktober 2017 ob 19:03

Beograd - MMC RTV SLO

V 3. krogu Evropske lige je izjemno zanimiva tekma na Marakani, kjer Crvena zvezda gosti Arsenal. Zvečer bo Rijeka gostovala na Dunaju.

Topničarji so v Premier ligi znova razočarali, za vodilnim Manchester Cityjem zaostajajo kar devet točk. V Evropski ligi jim gre precej boklje, saj so zbrali maksimalnih šest točk. Tudi Beograjčani so zelo dobro, saj imajo štiri točke, v prejšnjem krogu so zmagali v Kölnu z 1:0.

Skupina A:

VILLARREAL - SLAVIA PRAGA



ASTANA - MACCABI TEL AVIV 4:0 (2:0)

Twumasi 33., 42., Kabananga 47., 52.

Skupina B:

DINAMO KIJEV - YOUNG BOYS



SKENDERBEU - PARTIZAN

Skupina C:

BRAGA - LUDOGOREC



HOFFENHEIM - ISTANBUL BASAKSEHIR

Skupina D:

MILAN - AEK ATENE



AUSTRIA DUNAJ - RIJEKA

Skupina E:

EVERTON - LYON



ATALANTA - APOLLON LIMASSOL

Skupina F:

ŠERIF TIRASPOL - LOKOMOTIVA MOSKVA



ZLIN - KÖBENHAVN

Skupina G:

HAPOEL BER ŠEVA - STEAUA BUKAREŠTA



LUGANO - VIKTORIA PLZEN

Skupina H:

BATE BORISOV - KÖLN



CRVENA ZVEZDA - ARSENAL 0:0 (-:-)

Crvena zvezda: Borjan, Stojković, Le Tallec, Savić, Rodić, Krstičić, Donald, Srnić, Kanga, Radonjić, Boakye.

Arsenal: Čech, Debuchy, Elneny, Holding, Nelson, Coquelin, Willock, Maitland-Niles, Walcott, Giroud, Wilshere.

Sodnik: Benoit Bastien (Francija)

Skupina I:

MARSEILLE - VITORIA GUIMARAES



KONYASPOR - SALZBURG

Skupina J:

ZORJA LUGANSK - HERTHA BERLIN



ÖSTERSUND - ATHLETIC BILBAO

Skupina K:

NICE - LAZIO



ZULTE WAREGEM - VITESSE

Skupina L:

ZENIT ST. PETERBURG - ROSENBORG



VARDAR - REAL SOCIEDAD

A. G.