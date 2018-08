Olimpijin trener o taktiki pred tekmo: "Napad je najboljša obramba"

23. avgust 2018 ob 07:34

Ljubljana - MMC RTV SLO

"Zmaga brez prejetega gola bi bil idealen scenarij," je pred obračunom s Spartakom iz Trnave povedal trener Olimpije Aleksandar Linta.

Slovenski prvaki so le še oviro oddaljeni od največjega evropskega uspeha v zgodovini kluba. V četrtek ob 20.30 je v Stožicah na sporedu prvo dejanje zadnjega predkroga Evropske lige, zadnja kvalifikacijska ovira pa slovaški prvak Spartak iz Trnave. Kot dodaja srbski trener, ki od konca julija vodi Olimpijo, potem ko se je po slabem uvodu v sezono poslovil njegov sodelavec Ilija Stolica, so nasprotnika v zmajevem gnezdu dobro proučili. Dobrodošle so bile tudi informacije, ki so jih dobili od Crvene zvezde. Te so se skladale z gradivom, ki ga je preveril ljubljanski strokovni štab in sklep je bil enak – "Spartak je trda ekipa, organizirana, disciplinirana in fizično močna, ki dobro teče."

Neposredni prenos tekme iz Stožic in tudi povratne čez teden dni boste lahko spremljali na TV SLO 2 in MMC-ju.



"Dobro se branijo, proti Crveni zvezdi pa so pokazali, da so dobra ekipa. Katera koli ekipa pride tako daleč, je zagotovo težak nasprotnik. Videli smo, da so disciplinirani in prežijo predvsem na protinapade," je povedal prvi vratar Olimpije Aljaž Ivačič. Do zdaj na evropskih tekmah vratarji nasprotnikov nogometašev iz Trnave veliko dela niso imeli, a v zaključkih so slovaški prvaki lahko zelo učinkoviti. "Ne dosegajo veliko golov. Vratar Zvezde ni imel veliko dela. Iz ene ali dveh priložnosti so zabili. Na tak način igrajo. Iz malega števila priložnosti so zadeli, tako da so zelo učinkoviti," je pristavil Linta.

Popotnica Ljubljančanov pred velikim izpitom v Evropi ni dobra, saj so na večnem derbiju s kar 3:0 doma pokleknili pred Mariborom. Ivačič je mnenja, da ta poraz na tekmo ne bo imel vpliva: "Po derbiju smo bili seveda razočarani. Toda, ko prespiš, je nov dan in ritem tekem je naporen. Mislim, da derbi ne bo imel vpliva oziroma vloge. Vzdušje v ekipi je dobro, in vsi se zavedamo, kakšno priložnost imamo. Pred nami je izjemno pomembna tekma in res lahko naredimo veliko stvar." Med obračunoma s Spartakom pa čaka zmaje zahtevna naloga tudi v prvoligaški konkurenci, saj bodo v nedeljo gostovali v Domžalah, kjer so pred tremi meseci slavili naslov državnega prvaka.

V zadnjem času slabe izkušnje s slovaškimi klubi

Linta obenem verjame, da nobenega vpliva ne bo imelo niti to, da zmaji veliko izkušenj z evropskimi obračuni nimajo. Taktičen pristop bo, čeprav so se na derbiju močno opekli, podoben. Ljubljančani bodo napadli, kot so v nedeljo večnega tekmeca. Linta ob tem poudarja, da je treba zdržati dlje časa, ne le 15 do 20 minut, kot so proti vijoličastim: "Seveda bomo napadli. Napad je najboljša obramba. Hkrati pa moramo biti preudarni in pametni. Tekma ne traja 15 minut, niti ne 45, ampak 90, oziroma v tem primer dvakrat po 90."

"Imamo lepo priložnost, da pred svojimi navijači pridemo do pozitivnega rezultata, ki bi nam odprl vrata v Evropsko ligo. Večkrat sem poudaril, da sem optimist. Spoštujemo nasprotnika, a tudi če bi nasproti stalo večje ime oziroma atraktivnejši nasprotnik, bi bil prav tako. Verjamem, da lahko napredujemo, vemo pa, da ne bo lahko. Zmaga brez prejetega gola bi bil idealen scenarij. Glavno je, da ne dobimo zadetka, da imamo aktiven rezultat za naprej, čeprav razmišljamo le o prvi tekmi. Kot da je pred nami le teh 90 minut, po koncu pa bomo razmišljali o povratni," je dodal Linta, ki je po derbiju govoril tudi s predsednikom kluba Milanom Mandarićem, a ne o svoji usodi na ljubljanski klopi, prav tako ni dobil morebitnega zagotovila, da bo v primeru napredovanja ostal v vlogi glavnega trenerja.

V sredo je bilo prodanih še manj kot 5.000 vstopnic, je pa "razprodan" gostujoči sektor. V Ljubljano prihaja kar 800 slovaških navijačev. To je tudi petodstotna zmogljivost Stožic, kar je število vstopnic, ki pripada gostom, sicer bi bilo privržencev Trnave še več. Spartak je lani prvič postal slovaški prvak. Predtem je v nekdanji Češkoslovaški osvojil pet naslovov, s čimer je bil za bratislavskim Slovanom drugi najuspešnejši slovaški klub, skupno pa peti od vseh. Lani je imel pred Slovanom na koncu pet točk naskoka. Za najboljšega igralca sezone je bil izbran osrednji branilec Boris Godal.

Boljši od Zrinjskega in Legie, slabši pa od Zvezde

Ogrodje je sicer sestavljeno iz domačih nogometašev. V ekipi je šest tujcev, med njimi tudi dober znanec slovenskih zelenic, Hrvat Filip Dangubić, ki je bil iz Rijeke posojen Krki, Krškemu in Celju. Tako kot Olimpija tudi Trnava letošnje sezone v državnem prvenstvu ni začela po pričakovanjih. Po petih odigranih srečanjih je s po dvema zmagama in porazoma ter remijem šesta, za Slovanom, ki vodi, pa zaostaja že za šest točk. V zadnjem krogu se je s predzadnjo Nitro razšla brez zadetkov. Olimpija se je sicer v zadnjih letih že dvakrat pomerila s slovaškima predstavnikoma, obakrat pa po zaslugi zadetkov v gosteh izpadla. V sezoni 2013/14 je bila v kvalifikacijah za Evropsko ligo boljša Žilina, pred dvema letoma, ko so zmaji po dveh desetletjih vrnili naslov slovenskega prvaka v prestolnico, pa še s Trenčinom.

Trnava je letos prvič nastopila v kvalifikacijah za Ligo prvakov. V zadnjih letih se je borila za Evropsko ligo in v sezoni 2011/12, ko je bila boljša moskovska Lokomotiva, ter v 2014/15, ko jo je izločil švicarski Zürich, je izpadla na zadnji oviri. Letos je sicer uspešno opravila z dvema kvalifikacijskima krogoma v lovu na Ligo prvakov. Najprej je izločila mostarski Zrinjski, ko je bilo v Trnavi z golom Erika Jirke 1:0, v Hercegovini pa 1:1, ko je zadel Godal, zatem pa še Legio iz Varšave. V poljski prestolnici so slovaški prvaki presenetljivo slavili z 2:0. Zadela sta Erik Grendel in Jan Vlasko, ki se je medtem preselil na Madžarsko, v 93. minuti. Na povratni tekmi je bila Legia boljša z 1:0. Nato je sledil obračun 3. kroga kvalifikacij proti Crveni zvezdi. V Beogradu je bilo 1:0. Strelec je bil znova Grendel. Na domači zelenici je Spartak v 6. minuti povedel prek Mareka Bakoša, toda takoj zatem je sledilo izenačenje prek Bena Nabouhaneja, Nemanja Radonjić pa je v 98. minuti, ko je zmagovalca odločil podaljšek, zadel za slavje rdeče-belih in Spartak preselil v kvalifikacije za Evropsko ligo.

Tilen Jamnik