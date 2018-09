Evropski klubi prižgali zeleno luč za tretji Uefin pokal

Evropski nogomet je poznal tri sočasna celinska tekmovanja do leta 1999, ko so združili Pokal Uefa in Pokal pokalnih zmagovalcev v Evropsko ligo. Zadnji PPZ je 19. maja 1999 na Vila Parku v Birminghamu z 2:1 nad Mallorco osvojil Lazio, za katerega sta zadela Christian Vieri in Pavel Nedved. Foto: Reuters