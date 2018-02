Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.5 od 2 glasov Ocenite to novico! Cesc Fabregas v boju za žogo z Lionelom Messijem. Foto: Reuters Res se ne spomnim, da bi imel naš vratar kaj dela. Barcelona je imela na tekmi le dve priložnosti, eno je v prvem polčasu zapravil Paulinho, drugo v nadaljevanju Suarez. Dobro smo se pripravili na nasprotnika, s predstavo svojih varovancev sem zadovoljen, dali so vse od sebe, upoštevali so vsa moja navodila. Antonio Conte, menedžer Chelseaja Lionel Messi je na deveti tekmi proti Chelseaju s 30. strelom vendarle zatresel mrežo londonskega kolektiva. Foto: Reuters Chelsea je lahko zadovoljen z rezultatom. Pokrivali so nas visoko na igrišču, poskrbeli so, da smo morali zelo garati, a na Camp Nouu se lahko vse spremeni. Gol, ki smo ga zadeli v gosteh, ni odločilen, a je še kako pomemben. Ernesto Valverde, trener Barcelone Bayern je do vrha napolnil Bešiktaševo mrežo. Po dva zadetka sta dosegla Robert Lewandowski in Thomas Müller. Foto: Reuters S prvim polčasom nisem bil zadovoljen. Preveč nervozno smo začeli. Izključitev je pomenila, da so morali gostje več teči, to se je v drugem polčasu zelo poznalo. Ko smo dvignili ritem igre, je bilo za tekmece zares težko. Jupp Heynckes, trener Bayerna Domagoj Vida je moral že v 16. minuti srečanja v Münchnu predčasno pod prho. Foto: Reuters Sorodne novice Dve vratnici in gol Williana, nato pa izenačenje Messija Bo Messi končno le zadel proti Chelseaju? Dodaj v

Fabregas: Braniti se vso tekmo na Camp Nouu bi bil samomor

Bešiktaš po izključitvi Vide nemočen v Münchnu

21. februar 2018 ob 14:59

London,München - MMC RTV SLO

"Vse je še odprto, a dokazali smo, da se lahko kosamo z najboljšimi," je po prvi tekmi osmine finala letošnje Lige prvakov med Chelseajem in Barcelono (1:1) dejal vezist Londončanov Cesc Fabregas.

Na prvi tekmi osmine finala Lige prvakov so bile oči nogometne javnosti usmerjene na Stamford Bridge, kjer je Chelsea gostil Barcelono. Londončani so taktično zaustavili Katalonce, po dobri uri igre so tudi smuknili v prednost, dvakrat so tudi zadeli okvir gola, a je pozneje izid vseeno izenačil Lionel Messi.

Argentinski napadalec je mrežo Chelseaja zatresel šele na deveti tekmi, za svoj prvi gol proti aktualnim angleškim prvakom pa je potreboval 30 strelov. To je bil sicer njegov 18. gol proti angleškim klubom.

Conte: Storili smo eno samo napako

"Bili smo zelo blizu perfektni predstavi. Storili smo eno samo napako, in seveda jo ekipe, ki imajo v svojih vrstah igralce, kot so Messi, Iniesta in Suarez, hitro kaznujejo. Zares škoda za napako, razočarani smo nad rezultatom," je po tekmi dejal menedžer Chelseaja Antonio Conte, ki se je po seriji neprepričljivih predstav svoje ekipe na Otoku znašel pod plazom kritik. Dobro postavljena taktika in solidna predstava njegovih varovancev je vsaj za nekaj časa kritike utišala. "Res se ne spomnim, da bi imel naš vratar kaj dela. Barcelona je imela na tekmi le dve priložnosti, eno je v prvem polčasu zapravil Paulinho, drugo v nadaljevanju Suarez. Dobro smo se pripravili na nasprotnika, s predstavo svojih varovancev sem zadovoljen, dali so vse od sebe, upoštevali so vsa moja navodila," je še povedal italijanski strateg.

Sklenil je: "Za gostovanje moramo biti pripravljeni na trpljenje, ves čas bomo bili pod pritiskom. Hkrati pa si moramo med trpljenjem priigrati kakšno priložnost za zadetek."

Fabregas: Branjenje bi bil samomor

Nekdanji vezist Barcelone, zdaj pa standardni član Chelseaja, Cesc Fabregas, se zaveda, kako močni so Katalonci na svojem terenu. "Vse je še odprto, a dokazali smo, da se lahko kosamo z najboljšimi. Na Camp Nouu potrebujemo še eno takšno predstavo kot danes, če želimo ohraniti upe po napredovanju. Proti ekipi, ki žogo v svoji posesti drži več kot 70 odstotkov igralnega časa, moramo pokazati pravi karakter. Tja moramo oditi, napadati in doseči zadetek. 90 minut branjenja na Camp Nouu traja celo večnost. Pravzaprav bi bil to samomor," je poudaril Fabregas.

Valverde: Gol v gosteh ni odločilen

Trener Barcelone na drugi strani objokuje predvsem napako v obrambi ob vodilnem zadetku Williana. "Pustili smo mu odločno preveč prostora za strel. Podaja in nadzor nad žogo sta bila pred strelom perfektna. Chelsea je lahko zadovoljen z rezultatom. Pokrivali so nas visoko na igrišču, poskrbeli so, da smo morali zelo garati, a na Camp Nouu se lahko vse spremeni. Gol, ki smo ga zadeli v gosteh, ni odločilen, a je še kako pomemben," je povedal Ernesto Valverde.

Bešiktaš po izključitvi Vide nemočen

Bayern je že dvignil vstopnico za četrtfinale. Na Allianz Areni je bila ključna napaka Domagoja Vide, ki je po četrt ure igre podrl Roberta Lewandowskega z drsečim štartom. Hrvat, ki je januarja prišel iz kijevskega Dinama, je prejel rdeči karton in Bešiktaš je bil nato brez možnosti. V prvem polčasu Bavarci niso prikazali prave igre, zadeli pa so v idealnem trenutku. Thomas Müller je bil znova na pravem mestu tik pred odmorom.

Robben ne mara vloge rezervista

Poškodba Jamesa Rodrigueza ob koncu prvega dela je pomenila, da je vstopil Arjen Robben. Nizozemec je pospešil igro in Turki so bili v izgubljenem položaju. Vsi zadetki so padli iz bližine, Müller in Robert Lewandowski sta uprizorila šov. Nemški prvaki so sprožili kar 35 strelov na vrata Bešiktaša. "Moram se ugrizniti v jezik, saj ne bi rad šel na zagovor k vodstvu kluba. Zelo sem bil razočaran, ko mi je trener v ponedeljek povedal, da bom tekmo začel na klopi. Star sem 34 let, imam veliko izkušenj in ravno zaradi teh evropskih večerov še igram nogomet. Vsak si želi zaigrati na odločilnih tekmah v Ligi prvakov," je bil besen Robben, ki je pred petimi leti odločil finale Lige prvakov na Wembleyju proti dortmundski Borussii.

Thiago le na tribuni

Heynckes ima sladke skrbi, saj so vsi nogometaši zdravi. Le vratar Manuel Neuer še okreva po zlomu kosti v stopalu, vrnil naj bi se aprila. Na klopi sta začela Robben in Franck Ribery, ki sta ikoni kluba in najzaslužnejša za polno vitrino v zadnjem desetletju. Thiago Alcantara se je v soboto v Wolfsburgu vrnil po poškodbi, tokrat pa je sedel na tribuni. Španec bi verjetno skoraj v vsakem evropskem klubu igral v prvi postavi. Tudi Juan Bernat in Sebastian Rudy sploh nista bila v kadru.

"Don Jupp" podira rekorde

"S prvim polčasom nisem bil zadovoljen. Preveč nervozno smo začeli. Izključitev je pomenila, da so morali gostje več teči in to se je v drugem polčasu zelo poznalo. Ko smo dvignili ritem igre, je bilo za tekmece zares težko," je pojasnil 72-letni Heynckes, ki se je veselil 14. zaporedne zmage na klopi Bayerna, kar je rekord kluba.

Günes: Bayern za nekaj razredov boljši

"Bayern je bil preprosto precej boljši. Po izključitvi smo padli fizično in psihično. Zlomili smo se. V drugem polčasu nam ni uspelo sestaviti nobenega nevarnega napada. Zahteval sem, da skušamo s strnjeno obrambo preprečiti visok poraz, vendar nam ni uspelo. Priznati je treba, da je Bayern za nekaj razredov boljša ekipa," je ocenil trener Bešiktaša Senol Günes.

