Fellaini zagotovil Unitedu lepo prednost

V sredo Southampton - Liverpool

10. januar 2017 ob 23:36

Manchester - MMC RTV SLO

Nogometaši Manchester Uniteda so na prvi polfinalni tekmi angleškega ligaškega pokala pred domačimi gledalci z dvema zadetkoma v drugem polčasu premagali Hull City z 2:0.

Prvi gol je v 56. minuti z volejem iz bližine dosegel Juan Mata po akciji Antonia Valencie in Henrika Mhitarjana, končni izid pa je v 87. minuti z glavo postavil rezervist Marouane Fellaini, potem ko so navijači na Old Traffordu že obžalovali številne zamujene priložnosti. Paul Pogba je pri 1:0 med drugim s prostega strela zadel vratnico. Rdeči vragi so zmagoviti niz v vseh tekmovanjih podaljšali na devet tekem.

Gostje, trenutno zadnjeuvrščeno moštvo v Premier ligi, so bili zaradi poškodb precej oslabljeni, saj so lahko računali le na 14 zdravih igralcev prvega moštva. Najlepšo priložnost so imeli v prvem polčasu, ko je po strelu Adame Diomandeja z glavo žogo ustavil spodnji del vratnice.



Povratna tekma bo 26. januarja. V drugem polfinalu se bosta v sredo pomerila Southampton in Liverpool.



Angleški ligaški pokal, polfinale, prvi tekmi

MANCHESTER UNITED - HULL CITY 2:0 (0:0)

Mata 56., Fellaini 87.



Povratna tekma bo 26. januarja.



Sreda ob 20.45:

SOUTHAMPTON - LIVERPOOL



Povratna tekma bo 25. januarja.

M. R.