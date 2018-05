Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.3 od 15 glasov Ocenite to novico! Milorada Mažića je doletela čast, da sodi eno najpomembnejših tekem v nogometni sezoni. Foto: EPA Sorodne novice Predsednik Rome Palotta nezadovoljen s sojenjem Skomine Dodaj v

Finale Lige prvakov bo sodil Srb Mažić

Finale Evropske lige zaupali Nizozemcu Kuipersu

7. maj 2018 ob 12:02

Nyon - MMC RTV SLO

Uefa je sporočila, da bo finalni obračun Lige prvakov med Realom Madrid in Liverpoolom 26. maja v Kijevu sodila srbska peterica na čelu z Miloradom Mažićem.

45-letni Mažić je v tej sezoni sodil štiri tekme v Ligi prvakov in dve v Evropski ligi. Lani je delil pravico na finalu Pokala konfederacij med Čilom in Nemčijo. Mažiću bosta pomagala Milovan Ristić in Dalibor Đurđević.

Četrti sodnik bo Francoz Clement Turpin, za goloma pa bosta prav tako Srba Nenad Đokić in Danilo Grujić.

Finale Evropske lige med Atleticom iz Madrida in Marseillem, ki bo 16. maja v Lyonu, bo sodil Nizozemec Björn Kuipers.

To bo drugi finale Evropske lige, ki ga bo sodil Kuipers. Prvič je bil glavni sodnik na finalnem obračunu leta 2013 med Chelseajem in Benfico.

