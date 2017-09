Grenka vrnitev Rooneyja na Old Trafford - rdeči vragi na vrhu ujeli City

Brez zadetkov na derbiju na Stamford Bridgeu

17. september 2017 ob 19:14

London - MMC RTV SLO

Na zadnji tekmi 5. kroga Premier lige je Manchester United odpravil Everton s 4:0 in se na vrhu lestvice izenačil z mestnim tekmecem Cityjem. Wayne Rooney si je vrnitev na Old Trafford predstavljal popolnoma drugače.

Izbranci Joseja Mourinha nadaljujejo z odličnim štartom v novo sezono, zbrali so že 13 točk. Prav v sodnikovem dodatku so zadeli še četrtič in imajo zdaj razliko v zadetkim 16:2, enako ima tudi Manchester City, ki je v soboto napolnil mrežo Watforda (0:6).

Evrogol Valencie

Že v 4. minuti je Nemanja Matić z leve strani podal na rob kazenskega prostrora, kjer je Antonio Valencia z izjemnim strelom z desnico poslal žogo pod prečko. Pravi evrogol za vodstvo rdečih vragov. Najlepšo priložnost za izenačenje je imel Rooney, ki je v 21. minuti malce zgrešil vrata.

Velik aplavz za Rooneyja

V 82. minuti je Rooney zapustil zelenico in prejel stoječe ovacije s tribun. Navijači Manchester Uniteda niso pozabili pozdraviti najboljšega strelca v zgodovini kluba. 31-letni Rooney je med letoma 2004 in 2017 v vseh tekmovanjih dosegel kar 253 golov, štiri več od Bobbyja Charltona. V Premier ligi ni zatresel le še mreže rdečih vragov, proti vsem ostalim klubom je bil uspešen.

Everton popustil v zaključku tekme

Sedem minut pred koncem je Romelu Lukaku lepo zaposlil Henrika Mhitarjana, ki je povišal na 2:0. Lukaku, ki je 10. julija zapustil Everton in okrepil Manchester United, jo je zagodel nekdanjim soigralcem v predzadnji minuti, ko je najprej slabo izvedel prosti strel, nato pa z bližine zadel za 3:0, žogo mu je z glavo podal Jesse Lingard.

V 92. minuti je Morgana Schneiderlina v kazenskem prostoru žoga zadela v roko. Sodnik Andre Marriner je dosodil najstrožjo kazen - zelo sporna odločitev, ki pa ni vplivala na končni razplet. Z bele točke je končni izid postavil Anthony Martial.

"Zelo sem zadovoljen z igro v prve pol ure. Ni lahko prebiti tekmeca, ki se brani s petimi branilci. Mislim, da je bila to naša najboljša predstava v letošnji sezoni. V drugem polčasu smo izgubili nadzor nad srečanjem. Končni izid je previsok, Everton si ni zaslužil tako visokega poraza," je poudaril Mourinho.

Arsenal bližje zmagi na derbiju

Londonski derbi med Chelseajem in Arsenalom se je končal brez zadetkov. Topničarji so osvojili prvo točko na Stamford Bridgeu v zadnjih šestih sezonah, ni pa veliko manjkalo, da bi odnesli tudi vse tri.

Danny Welbeck je po četrt ure zapravil lepo priložnost z glavo. Najbolj vroče je bilo tri minute pred odmorom, ko je Aaron Ramsey po lepem prodoru zadel vratnico, Alexandre Lacazette pa je odbito žogo poslal precej prek vrat s petih metrov.

V 76. minuti je Shkodran Mustafi po podaji iz prostega strela z glavo zatresel mrežo, vendar je bil v prepovedanem položaju. Aktualni prvaki so tekmo končali le z deseterico, saj je David Luiz tri minute pred koncem z grobim štartom pokosil Seada Kolašinaca in prejel rdeči karton.

5. krog, nedeljski tekmi:

MANCHESTER UNITED - EVERTON 4:0 (1:0)

Valencia 4., Mhitarjan 83., Lukaku 89., Martial 92./11-m

Manchester United: de Gea, Valencia, Bailly, Jones, Young, Fellaini, Matić, Mata (77./Ander Herrera), Mhitarjan (88./Martial), Rashford (61./Lingard), Lukaku.

Everton: Pickford, Keane, Williams, Jagielka, Martina, Gueye (76./Calveret Lewin), Schneiderlin, Baines, Davies (66./Sandro Ramirez), Rooney (82./Mirallas), Sigurdsson.

Sodnik: Andre Marriner



CHELSEA - ARSENAL 0:0

RK: David Luiz 87./Chelsea

Chelsea: Courtois, Azpilicueta, Cahill, David Luiz, Moses, Kante, Fabregas, Marcos Alonso, Willian (70./Hazard), Pedro (46./Bakayoko), Morata (89./Christensen).

Arsenal: Čech, Koscielny, Mustafi, Monreal, Bellerin, Ramsey, Xhaka, Kolašinac, Welbeck (73./Giroud), Lacazette (66./Sanchez), Iwobi (81./Elneny).



Sodnik: Michael Oliver

Odigrano v petek in soboto:

BOURNEMOUTH - BRIGHTON 2:1 (0:0)

Surman 67., Defoe 73.; March 55.

CRYSTAL PALACE - SOUTHAMPTON 0:1 (0:1)

Davis 6.

LIVERPOOL - BURNLEY 1:1 (1:1)

Salah 30.; Arfield 27.



WATFORD - MANCHESTER CITY 0:6 (0:3)

Agüero 27., 31., 81., Gabriel Jesus 37., Otamendi 63., Sterling 89./11-m

HUDDERSFIELD - LEICESTER 1:1 (0:0)

Depoitre 46.; Vardy 50./11-m

NEWCASTLE - STOKE CITY 2:1 (1:0)

Atsu 19., Lascelles 68.; Shaqiri 57.

WEST BROMWICH - WEST HAM 0:0

TOTTENHAM - SWANSEA 0:0

Lestvica: MANCHESTER CITY 5 4 1 0 16:2 13 MANCHESTER UTD. 5 4 1 0 16:2 13 CHELSEA 5 3 1 1 8:5 10 NEWCASTLE 5 3 0 2 6:4 9 TOTTENHAM 5 2 2 1 7:3 8 HUDDERSFIELD 5 2 2 1 5:3 8 BURNLEY 5 2 2 1 6:5 8 LIVERPOOL 5 2 2 1 9:9 8 SOUTHAMPTON 5 2 2 1 4:4 8 WEST BROMWICH 5 2 2 1 4:4 8 WATFORD 5 2 2 1 7:9 8 ARSENAL 5 2 1 2 7:8 7 STOKE CITY 5 1 2 2 5:6 5 SWANSEA 5 1 2 2 2:5 5 LEICESTER 5 1 1 3 7:9 4 BRIGHTON 5 1 1 3 4:7 4 WEST HAM 5 1 1 3 4:10 4 EVERTON 5 1 1 3 2:10 4 BOURNEMOUTH 5 1 0 4 3:9 3 CRYSTAL PALACE 5 0 0 5 0:8 0