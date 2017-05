Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.3 od 3 glasov Ocenite to novico! Pep Guardiola je v trenerski karieri na klopi Barcelone in Bayerna osvojil 21 lovorik. V prvi sezoni pri Manchester Cityju bo ostal praznih rok. Foto: Reuters Če si pri tako velikem klubu v takšnem položaju, kakršen je moj, te odpustijo. Če pri Barceloni ali Bayernu ne zmaguješ, letiš iz kluba. Tukaj imam popravni izpit, in storil bom vse, da bomo naslednjo sezono boljši. Pep Guardiola Uspešnejša od moške je bila letos ženska članska ekipa Manchester Cityja, ki je prejšnji konec tedna dobila finale FA-pokala na Wembleyju proti Birmingham Cityju (4:1). Foto: Reuters Sorodne novice Rezervist Fabregas še polepšal zabavo na Stamford Bridgeu Rezervist Batshuayi potrdil šesti naslov prvaka za Chelsea Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Guardiola: Pri Barceloni ali Bayernu bi me že odpustili

Pep bo imel pri Cityju 'popravni izpit'

16. maj 2017 ob 13:07

Manchester - MMC RTV SLO

Menedžer Manchester Cityja Pep Guardiola, ki letos s sinjemodrimi ne bo osvojil lovorike, je priznal, da bi po takšni sezoni pri prejšnjih delodajalcih, Barceloni in Bayernu, najverjetneje dobil nogo.

Guardiola, ki je z Barcelono osvojil praktično vse, kar se v klubskem nogometu osvojiti da, zbiranje lovorik pa je nato nadaljeval še v Münchnu, v svoji krstni sezoni na Otoku v vitrine ne bo pospravil nobene trofeje. Iz Lige prvakov je s Cityjem izpadel v osmini finala, v FA-pokalu je obstal na zadnji oviri pred finalom, v ligaškem pokalu se je poslovil v 4. krogu.

Za nameček si njegovi varovanci dva kroga pred koncem prvenstva še vedno niso zagotovili uvrstitve med najboljše štiri ekipe Premier lige. Za to morajo dobiti zadnji tekmi proti West Bromwichu in Watfordu.

Pri Cityju ima 'popravni izpit'

Guardiola je na klopi Manchester Cityja nasledil Manuela Pellegrinija. Navijači so bili vzhičeni, prepričani so bili, da se obeta novo uspešno obdobje Cityja, a v prvi sezoni so zdaj bridko razočarani. "Če si pri tako velikem klubu v takšnem položaju, kakršen je moj, te odpustijo. Če pri Barceloni ali Bayernu ne zmaguješ, letiš iz kluba. Tukaj imam popravni izpit, in storil bom vse, da bomo naslednjo sezono boljši," je dejal Guardiola, ki je z Barcelono med letoma 2008 in 2012 osvojil kar 14 lovorik.

Sinjemodri lahko sezono končajo na tretjem mestu, če dobijo obe zadnji tekmi proti West Bromu in Watfordu. Kakršen koli spodrsljaj lahko klub z Etihada drago stane, saj se s četrtim mestom spogleduje tudi petouvrščeni Arsenal.

