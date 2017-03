Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Takole je Zlatan Ibrahimović s komolcem v glavo zadel Tyrona Mingsa v boju za žogo po predložku iz kota. Le nekaj trenutkom predtem je Mings 'preskočil' švedskega napadalca in ga s podplatom nogometnega čevlja zadel v glavo. Foto: Reuters Skočim visoko, istočasno se želim tudi zaščititi. Na žalost je skočil vame. Skočil je v moj komolec. To se velikokrat zgodi. Zlatan Ibrahimović Tyrone Mings je po zračnem dvoboju z Ibrahimovićem obležal na tleh. Foto: Reuters Sorodne novice Chelsea nadaljuje pohod proti naslovu prvaka Liverpool nadigral Arsenal in se zavihtel na tretje mesto Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

"Ibra" utegne izpustiti obračun s Chelseajem

7. marec 2017 ob 10:13

London - MMC RTV SLO

Angleška nogometna zveza (FA) utegne naknadno kaznovati napadalca Manchester Uniteda Zlatana Ibrahimovića in branilca Bournemoutha Tyrona Mingsa.

Omenjena nogometaša sta z nešportnimi potezami zasenčila obračun 27. kroga Premier lige na Old Traffordu, ki se je končal brez zmagovalca (1:1).

Najprej je Mings v zaključku prvega polčasa "preskočil" in s podplatom zadel ležečega Šveda v glavo, le nekaj trenutkov pozneje se je ta oddolžil z udarcem s komolcem v obraz po predložku iz kota. Njunih potez glavni sodnik Kevin Friend ni kaznoval.

Komisija bo pregledala videoposnetek

"Nogometaša sta bila udeležena v dva različna incidenta v ali okoli 44. minute, ki so ju sodniki spregledali," je nogometna zveza zapisala v sporočilu za javnost. Kakršne koli nekaznovane prekrške lahko po tekmah pregleda komisija FA-ja, ki je sestavljena iz treh nekdanjih nogometnih sodnikov. "Vsak član te komisije bo pregledal videoposnetek in presodil, ali je šlo pri posameznem incidentu za prekršek za izključitev. Za naknadno kazen mora biti odločitev komisije soglasna," so še zapisali.

Obema nogometašema tako grozi prepoved treh tekem neigranja, pri Mingsu utegne biti kazen še nekoliko hujša (pet tekem neigranja). To pomeni, da bi Ibrahimović izpustil četrtfinalni obračun FA-pokala s Chelseajem, prav tako ligaški tekmi z West Bromwichem in Middlesbroughjem. Mings bi bil odsoten s prvenstvenih tekem proti West Hamu, Swansea Cityju in Southamptonu.

Nogometaša prepričana, da nista kriva

Po tekmi sta svoje povedala sicer tudi vpletena nogometaša. Mings je dejal, da odličnega švedskega napadalca ni namerno zadel s podplatom v glavo, po njegovih besedah naj bi šlo le za trd dvoboj, medtem ko je Ibrahimović poudaril, da se je gostujoči branilec enostavno 'zabil v njegov komolec': "Skočim visoko, istočasno se želim tudi zaščititi. Na žalost je skočil vame. Skočil je v moj komolec. To se velikokrat zgodi," je dejal zimzeleni Ibrahimović, prvi strelec rdečih vragov v letošnji sezoni.

M. L.