Iniesta: Nikomur ni všeč, da so ljudje jezni, ker nosijo različne zastave

12. oktober 2017 ob 14:19

Barcelona - MMC RTV SLO

Sobotni derbi španskega nogometnega prvenstva med Atleticom in Barcelono bo pod povečalom tudi zaradi zaostrenih odnosov med Španijo in Katalonijo.

"Nikomur ni všeč, da smo prišli v položaj, v katerem so ljudje jezni drug na drugega, ker nosijo različne zastave. To je težek položaj in tisti, ki so odgovorni, ga morajo rešiti. Nikomur ne more biti vseeno, ne moreš ignorirati, kaj se dogaja," je za Catalunya Radio povedal kapetan Barce Andres Iniesta.

Barcelona, ki je pred dvema tednoma tekmo proti Las Palmasu zaradi negotovih varnostnih razmer ob izvedbi referenduma o neodvisnosti Katalonije odigrala pred praznimi tribunami, bo na stadionu Wanda Metropolitano v španski prestolnici naletela na naelektreno vzdušje.

V prvenstvu v sedmih krogih še ni oddala niti točke in na lestvici vodi s prednostjo petih točk pred Sevillo. Valencia in Atletico, ki sta tudi še neporažena, zaostajata šest točk.

Prva zvezdnika Barce Lionel Messi in Luis Suarez se bosta na derbi vrnila iz Južne Amerike, kjer sta v torek igrala v kvalifikacijah za SP, a dolga pot najbrž na njuno predstavo ne bo imela velikega vpliva.

"Termin ni najugodnejši, igrali bomo proti ekipi, ki od tebe zahteva 200 odstotkov, a moramo uživati," je dejal 33-letni Iniesta, ki je v petek podpisal novo pogodbo z Barcelono. Na Camp Nouu ga bo zadržala do konca kariere.

8. krog

Petek ob 21.00:

ESPANYOL - LEVANTE

Sobota ob 13.00:

ATHLETIC BILBAO - SEVILLA

Ob 16.15:

GETAFE - REAL MADRID

Ob 18.30:

ALAVES - REAL SOCIEDAD

MALAGA - LEGANES

Ob 20.45:

ATLETICO MADRID - BARCELONA (Oblak)

Nedelja ob 12.00:

EIBAR - DEPORTIVO

Ob 16.15:

GIRONA - VILLARREAL

Ob 20.45:

BETIS - VALENCIA

Ponedeljek ob 21.00:

LAS PALMAS - CELTA VIGO

Lestvica:

BARCELONA 7 7 0 0 23:2 21 SEVILLA 7 5 1 1 9:3 16 VALENCIA 7 4 3 0 15:7 15 ATLETICO MADRID 7 4 3 0 12:4 15 REAL MADRID 7 4 2 1 13:6 14 REAL BETIS 7 4 1 2 14:11 13 LEGANES 7 3 2 2 5:3 11 REAL SOCIEDAD 7 3 1 3 17:17 10 VILLARREAL 7 3 1 3 9:9 10 LEVANTE 7 2 3 2 8:10 9 CELTA VIGO 7 2 2 3 13:11 8 GETAFE 7 2 2 3 9:7 8 ATHLETIC BILBAO 7 2 2 3 9:9 8 ESPANYOL 7 2 2 3 7:11 8 DEPORTIVO 7 2 1 4 9:16 7 GIRONA 7 1 3 3 6:11 6 LAS PALMAS 7 2 0 5 5:13 6 EIBAR 7 2 0 5 3:17 6 ALAVES 7 1 0 6 3:10 3 MALAGA 7 0 1 6 4:16 1

M. R.