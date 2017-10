Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.4 od 16 glasov Ocenite to novico! Lionel Messi je v tej sezoni španskega prvenstva dosegel že 11 golov. Foto: EPA Sergio Busquets je po skoraj treh letih znova zadel v La ligi. Foto: EPA Dvoboj Barcelone in Las Palmasa je bil odigran pred praznim Camp Nouom. Foto: Reuters Množica navijačev je zaman čakala pred največjim evropskim stadionom. Foto: Reuters Varovanci Diega Simeoneja so v Leganesu osvojili le točko. Foto: EPA Luis Muriel je v protinapadu postavil končni izid tekme na Sanchez Pizjuanu. Foto: EPA Sorodne novice Carvajal zaradi vnetja osrčnika odsoten za nedoločen čas Dodaj v

Barcelona pred praznim Camp Nouom nadigrala Las Palmas

Real Madrid gosti Espanyol

1. oktober 2017 ob 15:57,

zadnji poseg: 1. oktober 2017 ob 18:31

Barcelona,Madrid - MMC RTV SLO

Zaradi zaostrenih varnostnih razmer v Barceloni je bil dvoboj 7. kroga Primere Division odigran pred praznimi tribunami Camp Noua. Nogometaši Barce so s 3:0 odpravili Las Palmas.

Barcelona tako zanesljivo ostaja v vodstvu a lige, saj ima po sedmih tekmah popoln izkupiček. Sprva so mislili dvoboj odpovedati, vendar se vodstvo lige s tem ni strinjalo. V Barceloni poteka referendum o neodvisnosti Katalonije, zaradi kaotičnih razmer v mestu, pa so se odločili, da bo srečanje za zaprtimi vrati, kar je vodstvo katalonskega velikana sporočilo približno uro pred obračunom. Že pred tekmo sta direktorja obeh klubov odpovedala tradicionalno skupno kosilo. Razgretemu dogajanju je svoje dodal še klub s Kanarskih otokov, ki je dvoboj na Camp Nouu odigral z dresi z všito špansko zastavo.

"FC Barcelona obsoja postopke, ki so jih danes izvajali na številnih krajih po Kataloniji, da bi preprečili demokratično svobodo in voljo izražanja državljanov. Zaradi narave teh dogodkov se je vodstvo kluba odločilo, da bomo tekmo z Las Palmasom igrali za zaprtimi vrati, potem ko vodstvo španske lige ni ugodilo prošnji o preložitvi tekme," so v uradni izjavi zapisali pri Barci.

Znova je bil izvrsten Lionel Messi, ki se je podpisal pod dva zadetka, za vodilnega pa je prispeval podajo. V prvem polčasu sicer Barci ni uspelo streti gostujoče obrambe. Četudi so imeli Katalonci več priložnosti, pa so bili bližje zadetku nogometaši z Gran Canarie. V 43. minuti je namreč Jonathan Calleri zadel vratnico. Je pa zato Barcelona odlično začela drugi del. Ernesto Valverde je pred začetkom drugega polčasa naredil dve menjavi, po štirih minutah nadaljevanja pa se je gostujoča mreža zatresla. Messi je podal s kota, pred Leandrom Chichizolo in ob Borji Herreri pa je žogo z glavo v gol preusmeril Sergio Busquets.

Zatem je Messi še sam dvakrat premagal Chichizola. V 70. minuti mu je mojstrsko podal Denis Suarez, ki je prelisičil gostujočo obrambo. Messi se je izognil prepovedanemu položaju, se sam znašel pred vratarjem Las Palmasa, ga brez težav preigral in žogo pospravil v mrežo. Sedem minut kasneje je Argentinec prodrl, podal Ivanu Rakitiću, ta je podaljšal do Luisa Suareza, ki je žogo poslal v kazenski prostor, kjer jo je Messi še drugič spravil za hrbet Chichizola. Tekmo je zaradi poškodbe predčasno končal kapetan Barce Andres Iniesta.

Nova odlična predstava Jana Oblaka

Atletico je gostoval na obrobju prestolnice pri Leganesu. Dvoboj se je končal brez zadetkov. Colchonerosi so bili neučinkoviti v napadu, pred prvim porazom v tej sezoni španskega prvenstva pa jih je rešil Jan Oblak, ki je kar nekajkrat izvrstno posredoval. Domača obramba je v tej sezoni izjemno zanesljiva, saj je prejela le tri gole. Zavoljo tega je Leganes tudi na visokem sedmem mestu.

Remi Atletica je izkoristila Sevilla. Tekmec Maribora v skupinskem delu Lige prvakov se je z zmago na andaluzijskem obračunu nad Malago (2:0) zavihtel na drugo mesto. V 68. minuti je klonila gostujoča obramba, potem ko je bil z bele točke uspešen Ever Banega. Dve minuti kasneje so gostitelji povišali prednost, ko je veliko napako obrambe Malage izkoristil Luis Muriel, ki je mrežo zatresel po protinapadu.

7. krog:

REAL SOCIEDAD - BETIS 4:4 (2:2)

Jose 13., Oyarzabal 26., Prieto 57., Llorente 86.; Sanabria 6., Feddal 29., Joaquin 47., Leon 84.

BARCELONA - LAS PALMAS 3:0 (0:0)

Busquets 49., Messi 70., 77.

Barcelona: ter Stegen, Sergi Roberto, Pique, Mascherano, Jordi Alba, Busquets, Paulinho (46./Rakitić), Denis Suarez, Vidal (46./Iniesta (84./Gomes)), Messi, Luis Suarez.

Las Palmas: Chichizola, Michel, Lemos, Navarro, Herrera, Aquilani, Santana (78./Gomez), Viera, Tana (78./Toledo), Tannane, Calleri.

Sodnik: Jose Munuera

Ob 18.30:

VALENCIA - ATHLETIC BILBAO



VILLARREAL - EIBAR



Ob 20.45:

REAL MADRID - ESPANYOL

Odigrano v petek:

CELTA VIGO - GIRONA 3:3 (2:2)

Sisto 8., Gomez 16., Wass 76.; Portu 10., Stuani 14., Juanpe 86.

Odigrano v soboto:

DEPORTIVO - GETAFE 2:1 (0:0)

Perez 66., Andone 87.; Amath 54.



SEVILLA - MALAGA 2:0 (0:0)

Banega 68./11-m, Muriel 70.



LEVANTE - ALAVES 0:2 (0:1)

El Haddadi 33., Medran 81.



LEGANES - ATLETICO MADRID 0:0

Oblak (Atletico) je igral celo tekmo.

Lestvica

BARCELONA 7 7 0 0 23:2 21 SEVILLA 7 5 1 1 9:3 16 ATLETICO MADRID 7 4 3 0 12:4 15 REAL BETIS 7 4 1 2 14:11 13 VALENCIA 6 3 3 0 12:5 12 REAL MADRID 6 3 2 1 11:6 11 LEGANES 7 3 2 2 5:3 11 REAL SOCIEDAD 7 3 1 3 17:17 10 LEVANTE 7 2 3 2 8:10 9 CELTA VIGO 7 2 2 3 13:11 8 GETAFE 7 2 2 3 9:7 8 ATHLETIC BILBAO 6 2 2 2 7:6 8 ESPANYOL 6 2 2 2 7:9 8 VILLARREAL 6 2 1 3 6:9 7 DEPORTIVO 7 2 1 4 9:16 7 GIRONA 7 1 3 3 6:11 6 LAS PALMAS 7 2 0 5 5:13 6 EIBAR 6 2 0 4 3:14 6 ALAVES 7 1 0 6 3:10 3 MALAGA 7 0 1 6 4:16 1

Tilen Jamnik