Ircem na Danskem uspela obrambna taktika; znani vsi afriški potniki na SP

Na zadnjih prijateljskih tekmah boljši Irci

11. november 2017 ob 20:32,

zadnji poseg: 11. november 2017 ob 22:37

Köbenhavn - MMC RTV SLO

Reprezentanci Danske in Irske sta v Köbenhavnu z neodločenim izidom (0:0) začeli ogorčen boj za vstopnico za SP 2018. Končnega zmagovalca in potnika za SP bo dal obračun v Dublinu.

Omenjeni reprezentanci sta se uvrstili v dodatne kvalifikacije z drugim mestom v skupini D (Irska je bila dve točki za Srbijo) in skupini E (Danska je bila pet točk za Poljsko).

Danci nevarnejši

Toda dodatne kvalifikacije so nekaj posebnega in Danci so srečanje začeli bolje, bili so agresivnejši in hitrejši, prvi so zapretili in to že v 12. minuti. Larsen je bil blizu zadetka, ko je sprejel dolgo podajo v kazenskem prostoru. Njegov strel je ubranil irski vratar Randolph. Odbitek je prišel do Corneliusa, ki je streljal nizko po sredini gola, zopet se je z obrambo izkazal Randolph. Danci so bili nevarnejši, v 33. minuti je Eriksen močno streljal po sredini, Randolph je še enkrat uspel ohraniti svojo mrežo nedotaknjeno. Žogo je odbil, do nje pa je prišel Sisto, ki pa ni izkoristil odlične priložnosti, streljal je mimo vrat.

Irci so do prve prave napadalne akcije prišli šele ob koncu prvega polčasa. Dansko obrambo je dobro izigral Christie, znašel se je sam pred vratarjem Schmeichelom, uspešnejši je bil slednji.

Po mirnem drugem polčasu, Dancem so pošle moči, so gostitelji v zadnjih minutah izvedli pritisk. Najlepšo priložnost je zapravil Poulsen, ko je streljal z glavo, ponovno se je dobro odzval Randloph.

Znane vse afriške udeleženke SP-ja

Po današnjih zadnjih tekmah afriških kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2018 je znanih vseh pet afriških udeleženk. Kot zadnja sta si danes SP priborila Maroko in Tunizija. Maročani so v boju za prvo mesto v skupini gostovali v Slonokoščeni obali in zmagali z 2:0, Tunizija, ki se je na SP prebila prvič po letu 2006, pa je za preboj na SP potrebovala točko doma proti Libiji in jo tudi osvojila z izidom 0:0.

Maroko in Tunizija sta 25. in 26. reprezentanca, ki se je prebila na SP 2018. Ob preostalih afriških predstavnikih Senegalu, Nigeriji in Egiptu imajo SP zagotovljeno še gostiteljica Rusija, Brazilija, Urugvaj, Argentina, Kolumbija, Iran, Japonska, Južna Koreja, Savdska Arabija, Mehika, Kostarika, Panama, Nemčija, Anglija, Belgija, Španija, Poljska, Islandija, Srbija, Francija in Portugalska.



Dodatne kvalifikacije za SP 2018, prve tekme:



DANSKA - IRSKA 0:0





Danska: Schmeichel, Larsen, Bjelland, Kjaer, Ankersen, Kvist, Eriksen, Delaney, Sisto (72./Bendtner), Jorgensen, Cornelius (64./Poulsen).

Irska: Randolph, Christie, Duffy, Clark, Ward, Hendrick, Arter, O'Dowda, Brady, McClean, Murphy (74./Long).

Sodnik: Milorad Mažić (Srbija)

Že odigrano:

HRVAŠKA - GRČIJA 4:1 (3:1)

30.000; Modrić 13./11-m, Kalinić 19., Perišić 33., Kramarić 49.; Sokratis 30.

SEVERNA IRSKA - ŠVICA 0:1 (0:0)

18.270; Rodriguez 58./11-m

ŠVEDSKA - ITALIJA 1:0 (0:0)

50.000; Johansson 62.

Povratne tekme bodo od 12. do 14. 11.

D. S.