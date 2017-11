Jedinak s hat-trickom popeljal Avstralijo na svetovno prvenstvo

Kenguruji pred 80.000 navijači nadigrali Honduras

15. november 2017 ob 11:55

Melbourne - MMC RTV SLO

Predzadnja reprezentanca, ki si je zagotovila nastop na svetovnem nogometnem prvenstvu v Rusiji, je Avstralija. Kenguruji so bili v dodatnih kvalifikacijah boljši od Hondurasa. O zadnji vozovnici bosta odločala Peru in Nova Zelandija.

Avstralija in Honduras sta se na prvi tekmi v Tegucigalpi razšla brez zadetkov, na povratni tekmi v Melbournu pa so gostitelji pred 80.000 gledalci zmagali s 3:1.

Junak je bil Mile Jedinak, ki je bil strelec vseh golov za "socceroose". Prvega je dosegel v 54. minuti s prostega strela. Žoga bi zletela precej mimo vrat, vendar se je odbila od rezervista Hondurasa Henryja Figueroe in končala za hrbtom nemočnega vratarja Donisa Escoberja.

Na 2:0 je povišal 18 minut pozneje z enajstmetrovke, potem ko je Bryan Acosta v kazenskem prostoru igral z roko. 33-letni vezist Aston Ville je za novo veselje Avstralcev poskrbel v 85. minuti, ko je Figueroo še enkrat ukanil po dosojeni najstrožji kazni. Enajstmetrovki je botroval prekršek Jonnyja Palaciosa nad Robbiem Krusejem. Končni izid je v sodnikovem podaljšku postavil Maynor Figueroa.

Avstralci bodo na svetovnem prvenstvu sodelovali četrtič zapored, skupaj pa petič. Najuspešnejši so bili leta 2006, ko so se prebili v boje na izločanje in nato izpadli v osmini finala.

DODATNE KVALIFIKACIJE, povratni tekmi

AVSTRALIJA - HONDURAS 3:1 (0:0) (0:0)

Jedinak 54., 72./11-m, 85./11-m; Figueroa 90.



Četrtek ob 3.15:

PERU - NOVA ZELANDIJA (0:0)

V odebeljenem tekstu je izid prvih tekem.

UDELEŽENCI SVETOVNEGA PRVENSTVA

Azija (5): Iran, Južna Koreja, Japonska, Savdska Arabija, Avstralija

Afrika (5): Tunizija, Nigerija, Maroko, Senegal, Egipt

Severna in Srednja Amerika (3): Mehika, Kostarika, Panama

Južna Amerika (4 ali 5): Brazilija, Urugvaj, Argentina, Kolumbija, (Peru)

Oceanija (0 ali 1): (Nova Zelandija)

Evropa (13 + 1): Rusija, Francija, Portugalska, Nemčija, Srbija, Poljska, Anglija, Španija, Belgija, Islandija, Švica, Hrvaška, Švedska, Danska

RAZPOREDITEV PO BOBNIH

Prvi boben: Rusija, Nemčija, Brazilija, Portugalska, Argentina, Belgija, Poljska, Francija

Drugi boben: Španija, Anglija, Kolumbija, Mehika, Urugvaj, Švica, Hrvaška, (Peru)

Tretji boben: Švedska, Danska, Kostarika, Islandija, Tunizija, Egipt, Senegal, Iran

Četrti boben: Srbija, Nigerija, Japonska, Maroko, Panama, Južna Koreja, Savdska Arabija, Avstralija

R. K.