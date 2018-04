Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.8 od 4 glasov Ocenite to novico! Dimitrij Payet je z izjemnim golom v 60. minuti povišal na 4:2 in popeljal Marseille v polfinale. Foto: EPA Razočarani Kevin Kampl. Foto: EPA Igralci Marseilla so v prvem polčasu nadigrali Leipzig in mu zabili štiri gole, trije so bili priznani. Foto: EPA Bruma je v 2. minuti zadel za vodstvo Leipziga, a nadaljevanje je bilo povsem v znamenju domačih. Foto: EPA Veselje igralcev Salzburga po uvrstitvi v polfinale. Foto: EPA Sorodne novice Arsenal in Atletico blizu polfinala Evropske lige Dodaj v

Kampl z Leipzigom ni preživel "pekla" Velodroma; Oblaku je uspelo

Žreb polfinala v petek ob 13.00

12. april 2018 ob 21:05,

zadnji poseg: 12. april 2018 ob 23:33

Marseille/Lizbona - MMC RTV SLO

Nogometaši Marseilla so s 5:2 razbili Leipzig in se uvrstili v polfinale Evropske lige. Kevin Kampl je za "rdeče bike" igral vso tekmo. Enako tudi Jan Oblak v vratih Atletica, ki je izgubil s Sportingom (0:1), a ubranil prednost 2:0 s prvega srečanja.

Leipzig je odlično odprl srečanje na stadionu Velodrome, saj je povedel že v drugi minuti. Ob neodločni obrambi domačih je žoga na sredini kazenskega prostora prišla do Brume, ki jo je s strelom po tleh spravil za hrbet Yohanna Peleja.

Marseille hitro do preobrata

A domači so se hitro vrnili v igro. V 6. minuti je namreč po podaji iz kota Konstantinos Mitroglou žogo zadel s kolenom, sicer slabo, a dovolj dobro, da se je odbila do Stefana Ilsankerja, od njega pa nato v mrežo. Torej, avtogol za 1:1. Tri minute kasneje je Marseille povedel. V protinapadu je najprej vratar Leipziga Peter Gulacsi ubranil dva poskusa Morgana Sansona, nato pa je žoga prišla še do Boune Sarrja, ki jo je z nekaj metrov pospravil pod prečko. Obramba Leipziga je "zaspala".

Razveljavljen zadetek Payeta

V 17. minuti je Dimitri Payet dosegel izjemen zadetek z roba kazenskega prostora za 3:1, a ga je sodnik Björn Kuipers razveljavil, ker je tik pred tem Mitroglou napravil neumen in nepotreben prekršek nad Ilsankerjem.

Thauvin povišal na 3:1

Kar ni uspelo Payetu, je v 38. minuti Florianu Thauvinu. Payet je s prostega strela poslal predložek v kazenski prostor, kjer je Thauvin žogo z nekaj metrov s strelom po tleh pospravil v mrežo.

Augustin znižal na 2:3

Na začetku drugega polčasa je imel Marseille veliko priložnost za povišanje vodstva, a se je z dvema obrambama izkazal Gulacsi. In kdor ne da, dobi. V 55. minuti je Naby Keita prodrl v kazenski prostor domačih, nato pa iz navidezno izgubljenega položaja s peto podal nazaj do Jean-Kevina Augustina, ki je žogo z diagonalnim strelom poslal v mrežo Peleja.

Payet poskrbel za potezo tekme

A odgovor Marseilla je prišel hitro. V 60. minuti je namreč Payet prejel žogo kakšnih 20 metrov od gostujočih vrat, se otresel dveh nasprotnikov, nato pa žogo z diagonalnim strelom z zunanjim delom stopala poslal v desni zgornji kot vrat Gulacsija. Zares poteza tekme.

Sakai postavil piko na i

Leipzig si je nato jalovo prizadeval zabiti tretji zadetek, ki bi jih peljal v polfinale. V sodnikovem podaljšku je šel v kazenski prostor domačih tudi vratar Gulacsi, kar pa je v protinapadu kaznoval Hiroki Sakai, ki je poslal žogo v prazna vrata.

Oblak prejel gol in rumeni karton

Oblakov madridski Atletico je v Lizboni ubranil prednost s prve tekme. Oblaka je v 28. minuti matiral Fredy Montero, ki je zadel z glavo po predložku Bruna Fernandesa z desne strani. A to je bilo tudi vse. Gostje so kljub premoči domačih (posest žoge 56:44) vzdržali. Oblak, ki je branil vso tekmo, je v 93. minuti zaradi zavlačevanja prejel rumeni karton.

Salzburg Laziu v štirih minutah zabil tri gole

Arsenal je z remijem pri Cskaju (2:2) ubranil prednost s prve tekme (4:1), zato pa to presenetljivo ni uspelu Lazio. Rimljani so v Salzburg pripotovali s prednostjo 4:2, a na koncu izgubili s 4:1. Salzburžani so med 72. in 76. minuto zabili kar tri gole, potem ko so zapored zadeli Amadou Haidara, He-Čan Hvang in Stefan Lainer. Odločilen je bil zadetek Hvanga za 3:1 v 74. minuti, ko je Duje Ćaleta-Car podal iz svoje polovice v kazenski prostor Lazia, kamor je vtekel Hvang in s strelom za bližnjo vratnico matiral Thomasa Strakosho. Gostujoča obramba je povsem odpovedala. Malo kasneje je usodo Rimljanov zapečatil Lainer, ki je na daljši vratnici pričakal žogo po podaji iz kota. Salzburg je imel žogo več v nogah (posest 60:40, skupaj streli 10:7), v okvir vrat pa 5:5. Tekmo je sodil Damir Skomina.

Žreb polfinala bo v petek ob 13.00 v Nyonu.

EVROPSKA LIGA



ČETRTFINALE, povratne tekme

MARSEILLE - RB Leipzig 5:2 (3:1) 0:1

Ilsanker 6./ag, Sarr 9., Thauvin 38., Payet 60., Sakai 94.; Bruma 2., Augustin 55.

Marseille: Pele, Sakai , Kamara, Gustavo, Amavi, Lopez, Sanson, Sarr (28./Rami), Payet (83./Anguissa), Thauvin (63./Ocampos), Mitroglou .

Leipzig: Gulacsi, Klostermann, Upamecano (66./Bernardo), Konate, Ilsanker, Bruma, Keita, Demme (54./Forsberg), Kampl, Augustin, Sabitzer (61./Poulsen)

Sodnik: Björn Kuipers (Nizozemska)





CSKA Moskva - ARSENAL 2:2 (1:0) 1:4

Čalov 39., Nababkin 50.; Welbeck 75., Ramsey 90.



Sporting Lizbona - ATLETICO MADRID 1:0 (1:0) 0:2

Montero 28.

Jan Oblak je vso tekmo branil za Atletico.

SALZBURG - Lazio 4:1 (0:0) 2:4

29.520; Dabbur 56., Haidara 72., Hvang 74., Lainer 76.; Immobile 55.

Salzburg: Walke , Lainer, Silva , Ćaleta, Ulmer , Haidara, Schlager, Berisha, Hvang (79./Gulbrandsen), Yabo (84./Minamino), Dabbur.

Lazio: Strakosha, Radu, de Vrij, Felipe , Lulić, Milinković-Savić (69./Anderson), Leiva (78./Nani), Parolo, Basta (60./Lukaku), Alberto, Immobile.

Sodnik: Damir Skomina (Slovenija)

V odebeljenem tisku je izid prvih tekem.

Polfinale bo 26. aprila in 3. maja. Finale bo 16. maja v Lyonu.

A. V.